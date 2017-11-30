Android dünyasında artık kullanıcıların bir tarayıcı seçeneği daha var. Üstelik bu seçenek bizzat Microsoft’un ellerinden çıkan Edge. Firma, uygulamasını resmi olarak Google Play Store üzerinden yayınladı.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda mobil işletim sistemi Windows Mobile konusunda kesin kararını açıklamış, artık geliştirilmeyeceğini söylemişti. Android ve iOS karşısında yenilgiyi kabul ettikten sonra firma, kendi ürettiği yazılım teknolojilerini bir bir diğer mobil işletim sistemlerine uyarlamaya başladı.

Windows 10 ile birlikte hayatımıza giren internet taratıcısı Microsoft Edge, her ne kadar PC’lerde bile az kullanılsa da, mobil platformlar konusunda Microsoft’un bayrağını taşıyacak. Windows yüklü bilgisayarınızda kullandığınız Edge ile senkronize bir şekilde çalışacak mobil sürüm, işlerinizi daha kolay yönetmenizi sağlayacak.

Diğer yandan Microsoft Launcher, Outlook ve Bing gibi önemli Android uygulamalarıyla aynı ekosisteme dahil olacak Edge, Google cihazında Microsoft dünyasını ayağınıza getirecek.

Uygulama içerisinde bir adet QR kod okuyucu bulunması, kullanıcıların benzer okuyucu uygulamalar kullanmasına engel olacak. InPrivate modu sayesinde mobil aktivitelerinizin bilgisayardaki Edge tarayıcısına aktarılmasına engel olabileceksiniz.

Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilir ve yorumlarınızı hemen altındaki kısımdan yapabilirsiniz.