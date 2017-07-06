Ekim ayında yayınlanacak olan Akıcı Tasarım Sistemi ile Microsoft, Windows 10'un tasarımında birçok değişiklik yapacak ve bu güncellemeyle Windows 10, çok daha seri olup göze hitap edecek.

Microsoft, Windows 10 için yayınlayacağı tasarım güncellemesiyle, Windows 10'u bir adım daha ileri götürmeyi hedefliyor. Microsoft'un Akıcı Tasarım Sistemi (Fluent Design System), Windows 10 için gelecek en heyecan verici güncellemelerden bir tanesi. Microsoft, bu yılın başlarında Akıcı Tasarım'ı açıklamıştı ancak karşımıza Ekim ayı gibi çıkacak. Gelecek güncelleme, Windows için tamamen yeni bir vizyon getirecek ve tasarımı da neredeyse baştan yaratacak.

Yeni gelecek güncellemeye birkaç ay kaldığından, yeni tasarımların nasıl olacağı konusunu merak edenleriniz vardır. Elbette geliştirmeler hala devam ediyor ama genel çerçevede karşımıza nasıl bir Windows 10 geleceğini az çok biliyoruz.

Microsoft, Akıcı Tasarım'ın ilk güncellemesinde 5 farklı tasarım alanını ana hatlarıyla yeniden yarattı. Bu tasarım alanları ise Materyal, Işık, Ölçek, Derinlik ve Hareket. Şunu belirtmemiz gerekiyor ki, Ekim ayında gelecek güncelleme ile yeni 5 farklı tasarım alanına aynı anda sahip olamayacağız. Güncellemeler süreç halinde gerçekleşecek.

Materyal (Acrylic)

Materyal alanında gelecek güncelleme, Akıcı Tasarım'ın en yaygın öğesi olarak karşımızda bulunuyor. Materyal, çoğunlukla yarı saydam olduğundan mevcut odağının arkasındaki arka planın ve pencerelerin bulanıklaşmasına izin verir. Yapılan önizleme sayesinde Başlat Menüsü ve Eylem Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yarı saydam tasarımı görebilirsiniz.

Bu özellik, uygulamalar içinde daha sık kullanılacak ve Microsoft, ilk parti uygulamalarının birçoğunu Acrylic ile düzenliyor. Acrylic'in en dikkat çekici uygulaması, yeni güncellemelerden beri Acrylic tasarımı bulunan Groove Müzik. Ayrıca Microsoft, Groove Müzik üzerinde hala geliştirmelerle uğraşıyor.

Üstelik Hesap Makinesi, Kişiler, Fotoğraflar ve Haritalar uygulamarında da bu tasarımı görebilirsiniz. Fotoğraflar ve Haritalar uygulamaları, başlık çubuğunun ve gezinme menülerinin bulunduğu pencerenin üst kısmına uygulanmış Acrylic tasarıma sahip. Kişiler uygulamasında ise bilinmeyen bir nedenden dolayı tamamen Acrylic ile kaplı durumda. Hesap Makinesi uygulaması, şu anda Windows 10'da Acrylic tasarımını temsil eden en başarılı uygulama konumunda bulunuyor.

Ekim ayında Windows 10'a gelecek güncellemeyle Microsoft Edge üzerinde de Acrylic tasarımı hakim olacak.

Işık (Reveal)

Reveal, Akıcı Tasarım'ın önemli bir diğer öğesidir. Microsoft'un hedeflerinde, bunu Windows 10'a getirmek var. Microsoft Reveal'ı Görev Çubuğuna ve Başlat Menüsüne getirmeyi düşünüyor. Yine de bazı kullanıcılar bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor. Üstelik küçük bir kötü haber de var, üstte de bahsettiğimiz gibi, Reveal güncellemesi Ekim ayına yetişmeyecek.

Microsoft Edge'in bazı bölümlerinin yanı sıra Hesap Makinesi, Kişiler, Groove Müzik ve Ayarlar kısmından Reveal'ı bulabilirsiniz. Şu an itibariyle Ekim ayındaki gelecek güncelleme için Reveal yetişmeycek gibi görünse de Ekim ayında gelecek güncellemeyle en azından basit birkaç değişiklik görebiliriz.

Derinlik ve Hareket

Derinlik ve Hareket, şu anda uygulanmakta olan en nadir tasarım öğeleridir. Genel anlamda sistem için uygulanan bir durum gözükmüyor. Ancak Microsoft'un birkaç birinci parti uygulamarında bulmak elbette mümkün. Hareket alanında gelecek güncelleme ile sitemin geçişlerinde epey farklılıklar olacak. Derinlik Efekti yönünden ise Mağaza'da sayılı uygulama bulunuyor. Ayrıca Groove Müzik ve Filmler & TV uygulamalarında da küçük birkaç derinlik efekti gözüküyor.

Windows'un Fotoğraflar uygulaması, Microsoft'un yeni Hareket tasarımından en iyi şekilde yararlanabileceğiniz yer. Microsoft'un Hareketler üzerinde epey çalışması ve sistem için de entegre etmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Akıcı Tasarım ile yepyeni bir yolculuk

Bahsettiğimiz tasarım öğelerinin hepsinin birden tamamlanmış olarak Sonbahar güncellemesine yetişmeyeceğiniz üzülerek belirtiyoruz. Bu da demek oluyor ki, Microsoft'un Windows 10 üzerinde yaptığı tasarım değişikliklerini tam anlamıyla farketmek biraz zaman alacak. Aslında Sonbahar güncellemesi teknik olarak bu yönde atılan ikinci adım oluyor. Windows ilk adımını bu senenin başında yayınladığı Kurucu Güncellemesi ile yapmıştı.

Windows'un zayıf noktalarından birinin kesinlikle tasarımı olduğunun birçoğumuz farkında. Giderek gelişme gösteriyor olması da bir yandan mutlu etmiyor değil. Yeni gelecek güncelleme ile umuyoruz ki verdiğimiz ilginin karşılığını hep birlikte alırız.