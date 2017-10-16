Yeni Windows 10 Tasarımına 'Çin Çakması MacOS' Eleştirisi!

Microsoft, Windows 10'un kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Fluent Design tasarım dilini kullanıcılara yayınlamaya hazırlanırken YouTube'a yüklediği tanıtım videosuna Windows 10 kullanıcılarından eleştiri bombardımanı geldi.

Dünyanın en büyük yazılım devlerinden Microsoft, Windows 10 işletim sistemine Sonbahar Windows Creators Güncellemesi ile birlikte uygulamaya başlayacağı yeni tasarım dili ‘Fluent Design’a ait bir tanıtım videosunu Windows Developer YouTube kanalı üzerinden yayınladı.

Microsoft videoda her ne kadar yeni tasarım dilini övüyor olsa da yorumlar kısmı tam tersi görüşte. Çoğu kullanıcı Microsoft’u mevcut tasarımı biraz daha bulanık ve şeffaf yaparak yeni tasarım gibi göstermeye çalışmakla suçlarken bazı kullanıcılar eleştirileri daha da sertleştirerek Fluent Design’ı ‘MacOS’un Çakma Çin Sürümü’ olarak nitelendirdi.

Yeni Fluent Design’ın Windows 10 deneyimini iyileştirileceği söylense de Sonbahar Windows Creators Güncellemesi ile yalnızca ‘Akrilik Efekt' ve ‘Reveal’ özelliklerinin gelmesi bekleniyor. Bu da videoya yorum yapanları biraz haklı çıkarıyor. Windows 10’a Fluent Design’ın tam olarak yerleşmesinin önümüzdeki yılın sonbaharına kadar süreceği düşünülüyor. O zamana kadar ‘Bu mu yani?’ demek çok doğru olmaz. Yine de Microsoft’un ilk etapta beklentileri karşılayamadığını söyleyebiliriz.

Windows 10’un yeni Fluent Design tasarım dilinin ne gibi değişiklikler getireceğini aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.