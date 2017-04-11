Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı en köklü güncellemelerden 'Creators Update' bugün itibariyle tüm dünya genelinde indirilebilir durumda.

Microsoft, bugüne kadar Windows 10 işletim sisteminde en köklü değişiklik yapan güncellemelerinden Creators Update'i nihayet bugün itibariyle dünya genelinde sistem gereksinimleri yeterli olan tüm Windows 10 kullanıcılarıyla buluşturdu. Aslında güncelleme daha önce de elle indirilebilir durumdaydı ancak bugün itibariyle Windows 10 kullanıcıları direkt olarak yeni güncellemeyi kurabilecek.

Windows 10 Creators Update neleri beraberinde getiriyor?

Windows 10'un yeni köklü güncellemesi 'Creators Update' ile birlikte artık Windows 10 kullanıcıları için dahili olarak 'gece ışığı' özelliği sunuluyor. Bu özellik sayesinde ekran göz yormayacak şekilde ayarlanabiliyor ve karanlıkta ekrana bakmak kolaylaşıyor.

Aynı zamanda popüler Paint programının yeni versiyonu Paint 3D'yi de beraberinde getiren güncelleme Microsoft'un Edge tarayıcısına da yeni özellikler ekliyor. Güncelleme daha birçok yeni özellik ve güvenlik iyileştirmelerini de içeriyor.

Eğer siz de Windows 10 kullanıcısıysanız Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik menüsüne giderek güncellemeleri denetleyebilir ve Creators Update'i kurabilirsiniz.

Bu arada belirtmemiz gereken önemli bir nokta ise güncellemeyi kurmak normal Windows'u kurmaya kıyasla bile uzun sürebiliyor. Bu nedenle güncellemeyi kurarken zamanınızı iyi planlamanızda yarar var.