Windows 10’un Yeni Sürümü Sızdı!

Windows 10'un yeni bir "Build" yayınlaması bekleniyordu. Yakın bir zaman önce internete sızdırılan Build 14997, Microsoft tarafından da yalanlamadı!

Microsoft başarısız mobil politikalarından sonra varını yoğunu Windows 10’a koymuştu. Bu nedenle her platformda çalışabilecek bir işletim sistemi tasarlama hedefinde olan firma, amiral gemisi olan bu işletim sistemi üzerinde aralıksız çalışmalarda bulunuyor. En son güncellemesi olan Windows 10’un Build 14997 versiyonu, internete sızdı.

Build 14997 versiyonunun özellikle iç yapısında bazı değişiklikler olduğu gözlemlendi. “rs_prerelease” dosyasında birçok modifikasyon ve değişim yapılmış. BetaArchive’e göre ise “rs_onecore_base” kolundaki dosyalar, içindeki değişikliklerin kaynağı. Ayarlar, tema desteği, Windows Store, Edge’deki yeni özellikler; yapılan değişikliklerden yalnızca birkaç tanesi. Windows 10’un Build’leri, sistemi geliştirmede Microsoft’un kararlılığının bir göstergesi.