Üç boyutlu resim ve video uygulamalarından, sanal gerçekliğe kadar bir dizi alanda yeniliklerin getirildiği yeni Windows 10 Fall Creators güncellemesi çıktı.

Microsoft, ‘Fall Creaters Güncellemesi’ olarak adlandırdığı yeni Windows 10 versiyonunu çıkardı. Ağzına kadar yeni özellikle dolu olan yeni versiyon, ilgi çekici şeyler yapmaktan hoşlananların ve günlük kullanıcıların hoşuna gidecek. Yeni güncellemeyi indirmeden önce bilmeniz gerekenleri aşağıda kısaca özetledik.

Güncellemeyle birlikte neler geliyor

Fall Creators Update’te, tüm organizasyon ve düzenleme ihtiyaçlarınızı karşılayacak yeni ve oldukça kullanışlı ‘Photos’ uygulaması bulunuyor. ‘Story Remix (Anı Harmanlama)’ adı verilen yeni özellikle, tatil sonrasında edindiğiniz resim ve video kliplerinizi kolaylıkla bir araya slayt gösterileri hazırlayabiliyorsunuz. Hatta isterseniz, müzik parçası da ekleyebilirsiniz.

Sanal gerçeklik ortamına geçiş yapmak için donanıma ihtiyaç duyulduğunu biliyorsunuzdur. Windows’un yeni versiyonuyla duymayacaksınız. Microsoft, sanal gerçekliği işletim sistemine yerleştirerek, bilgisayarınızdan, oldukça ekonomik fiyatlarla satılan setlerle sanal gerçekliği kullanmanızı mümkün hale getiriyor.

Aynı zamanda üç boyutlu nesneler alanında da büyük bir atılım gerçekleştiren Microsoft, yeni Creators Update’le birlikte ‘Karma Gerçeklik Görüntüleyicisi’ adı verilen bir özelliği devreye sokarak, herhangi bir üç boyutlu nesneyi çevrenize adapte etmenizi ve favori çizgi film karakterinizi bulunduğunuz ortamda anime etmenizi sağlıyor.

Üç boyutlu resim ya da sanal gerçeklik kavramlarıyla ilgilenmiyor musunuz? Yine de bilgisayarınızı güncellemelisiniz zira standart güvenlik yamalarının yanında, hoşunuza gidecek başka uygulamalar da bulunuyor. Windows artık Android telefonunuzla konuşabiliyor (Microsoft Başlatıcısı’nı kullanıyorsanız). Böylece örneğin trende yolculuk yaparken pc’nizdeki videoları seyredebilir, kalan bölümünü pc’nizin bulunduğu yere geldiğinizde izlemeye devam edebilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayar kullanımını kısmen de olsa kolaylaştıran bir dizi yeni seçenek de getiriliyor bu güncelleme ile. E-Kitaplara ‘Edge’ tarayıcısında eklemeler yapabilir, sıkça görüştüğünüz kişileri ve web sitelerini görev çubuğuna sabitleyebilir, ve hatta fidye yazılımlara karşı daha iyi bir korunma edinebilirsiniz. Bilgisayar performansı ile batarya ömrü arasında ihtiyaçlarınıza bağlı olarak performans dengesini ayarlayabilir, engelli kullanıcılar ise ‘Gözle Kontrol’ özelliğini kullanarak bakışlarıyla fare kontrolünü yapabilirler.

Nasıl indiririlir?

Mevzuya dalmaya hazır mısınız? Güzel. O halde yapmanız gereken ilk iş, bilgisayarınızın yeni sükseli işletim sistemi için uygun olup olmadığını kontrol etmek. Minimum 1 GHz işlemci, 1GB RAM (32 bit varyant için) ya da 2GB RAM (64 bit varyant için), 16GB ya da 20GB hafıza (32 bit ya da 64 bit için) gerekiyor. İşleme başlamadan önce yedekleme yapmayı da ihmal etmeyin. Bununla birlikte, güncellemeyle gelen karma gerçeklik paketini bütünüyle indirmek isterseniz, kurulum işleminin biraz zahmetli olacağını belirtmek isteriz.

Güncelleme hazır hale geldiğinde, indirme ve yükleme için bir bildirim alacaksınız. Daha fazla bekleyemiyorum, bağlantıyı verin diyorsanız, buyurun size yükleme adresi.