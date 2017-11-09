Windows Karma Gerçeklik 15 Kasım'da SteamVr Oyunları Ekliyor

SteamVR'da bulunan oyunlara erişebilmek için ihtiyacınız olan tek şey, Windows 10 işletim sistemi ve bir adet Microsoft onaylı karma gerçeklik gözlüğü.

Microsoft’un sanal gerçeklik ekosistemi oluşturmaya yönelik hamlesi, 15 Kasım’dan itibaren başlayacak olan gayrı resmi bir beta testi sürecine giriş yapacak. Gelecek hafta Windows 10 Karma Gerçeklik SteamVR ön gösterim programı hayata geçecek. Eğer Windows 10 çalıştıran bir makineyle birlikte, Microsoft’un onayladığı VR setlerden birine de sahipseniz, bir deneme yapmamanız için hiçbir sebep yok.

Bu adım, Windows Karma Gerçeklik kullanıcılarının Windows Store’dan 60 civarında, Steam’den ise sayısız VR oyuna erişme imkanı veren, bir çeşit ara yazılım gibi işlevini görecek. Tam sürümün Windows’a ne zaman geleceğine dair bir açıklama henüz bulunmuyor.