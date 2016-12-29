Windows'un Meşhur Mavi Ekranı Tarih Oldu: Artık Yeşil Ekran Var!

Windows ile uğraşırken görmekten en çok korktuğumuz renk olan mavi, yerini yeşile bıraktı.

Sistemin çöktüğüne işaret edip, Windows kullanıcılarının başını fazlasıyla ağrıtan mavi ekran artık tarih oldu. Tarih oldu ibaresini olumlu şekilde kullanmıyoruz; yani Windows işletim sisteminin artık kusursuz olduğunu ve çökmeyeceğini kast etmiyoruz. Mavi ekran sadece şekil değiştirdi ve yerini yeşil ölüm ekranına bıraktı. Microsoft proje yöneticisi Matthijs Hoekstra değişimin ipuçlarını Twitter hesabından zaten vermişti. Sonunda da iddiaları resmen doğruladı.

Yeşil ölüm ekranı, kullanıcılardan ziyade sınırları zorlayan test uzmanlarının karşısına çıkıyor. Microsoft'un mavi renk yerine neden yeşili seçtiği ise tam bir gizem. Bazı iddialar Microsoft'un sorunu kolayca saptamak için yeşili seçtiği yönünde. Ancak mavi ekran ile arasında rengi hariç ne gibi bir fark var, emin değiliz. Bilindiği üzere Amerikalı şirket, Windows 8'de mavi ölüm ekranından kurtulmak için QR kodlarıyla bir güncelleme yapmış ve büyük ölçüde başarılı olmuştu.

Yeni Windows 10 güncellemesinin gelecek aydan önce yayınlanması beklenmiyor. Sızan bilgiler; güncelleme ile Cortana yapısının gelişeceği, Microsoft Edge sekmelerinde düzeltmeler yapılacağı ve Xbox Game Mode'un işaret yapısının düzenleneceği yönünde.