Microsoft, bu ay yayınlanan güncelleme ile Windows 10'a gelen zaman tüneli özelliğini Android cihazlar için de sunuyor.

Microsoft, bildiğiniz üzere Xbox One ve PC üzerinden yeni bir politikaya geçiş yaptı. Cross-Platform Strategy (Çoklu Platform Stratejisi) adı verilen bu politika, kısaca şöyle özetlenebilir: Eğer ki Microsoft'un bir yazılımı herhangi bir platformda aldıysanız (örneğin bir Xbox oyununu aldığınızda onu PC'de de oynayabiliyorsunuz), diğer platformda da direkt olarak o özelliği kullanma hakkına sahip oluyorsunuz.

Bu politikanın devamı olarak Windows 10'a bu ay gelecek olan zaman çizgisi özelliği, Microsoft Launcher kullanan Android kullanıcıları için de kullanılabilir olacak. Başlat butonu ile birlikte, Tab butonuna bastığınızda açılan ve gün içerisinde gerçekleştirdiğiniz işlemleri görsel olarak oldukça hoş görünen bir zaman çizelgesine oturtan bu özellik, şimdiden Windows 10 kullanıcılarının dikkatini çekmiş durumda.

Bu özellik henüz Türkiye'deki birçok kullanıcı için erişilebilir durumda değil ama güncellemenin eli kulağında olduğunu söyleyebiliriz. Özellik, tıpkı Windows 10'da olduğu gibi Microsoft Launcher üzerinden de son 30 günlük etkinliklerinizi izleyerek sizlere gösterecek. Microsoft Launcher'ı Android cihazınızda denemek için hemen aşağıdaki linki kullanabilirsiniz: