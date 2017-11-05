Windows 7, 8.1 ve 10’da Gizli Klasörleri Nasıl Erişirsiniz?

Windows'un kullanıcılara verdiği gizli dosyalara ulaşma seçeneğini nasıl aktif edeceğinizi anlatıyoruz.

Bildiğiniz üzere Windows’un bütün sürümlerinde kullanıcıdan gizlenen klasörler bulunur. Bu klasörlerin büyük bir kısmı, silindiğinde çeşitli sorunlara neden olabilecek dosyaları içerir. Dosyalara göz atmanızda bir sakınca olmasa da eğer profesyonel bir kullanıcı değilseniz onları silmek, geri dönüşü güç hatalara neden olabilir.

Gizli dosyalara erişmek için Microsoft, işletim sistemi Windows’a bir dizi basit işlem koymuştur. Basit bir ayarı değiştirerek sistem tarafından gizlenen klasörleri görüntüleyebilirsiniz.

Windows 8.1 veya 10 için gizli klasörlere erişmek:

Dosya Gezgini ya da herhangi bir klasörü açın:

Üstteki araç çubuğundan Görünüm sekmesine tıklayın.

Sağ taraftaki Göster/Gizle bölümünün altında yer alan Gizli Öğeler kutusunu işaretleyin.

Bu ayarı açtığınızda sisteminizde daha önce görmediğiniz bütün klasörleri şeffaf ikonlar şeklinde görüntüleyeceksiniz.

Windows 8.1 ile değişen bu ayar, bir önceki sürüm Windows 7’de daha karmaşıktı.

Eğer Windows 7 kullanıyorsanız, gizli klasörleri açmak için daha detaylı işlem yapmanız gerekecek:

Başlat Menüsü’ndeki arama kutusuna Klasör Seçenekleri yazın ve listeden tıklayın.

Görünüm sekmesini seçin.

Gelişmiş Ayarlar kutusunda Gizli dosyalar, klasörler ve sürücüleri göster seçeneğini seçin.

Tamam'ı tıklayın.

Bu işlem sayesinde PC’nizde dönen şeyleri daha yakından gözlemleyebilir, sistemin size yetki vermediği klasörlere erişim sağlayabilirsiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda var: Eğer bir profesyonel değilseniz veya gizli klasörlerle bir işiniz yoksa bu işlemi uygulamayın.

Eğer yorumlarda hangi dosyalara erişmek için bu seçeneği açtığınızı da belirtirseniz daha iyi yardımcı olabiliriz. Takipte kalın :)