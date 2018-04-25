Windows 95’in Ünlü Açılış Sesi Mac’te Düzenlendi

Günümüzde farklı amaçlarla kullanılmaya devam eden Windows 95’in efsane açılış melodisi Mac işletim sistemi kullan bir yazılımda tasarlanmış.

90’lı yıllarda bir işletim sistemi oluşturmak ve haklarını almak çok daha zor prosedürlere sahipti. Bu nedenle geliştiricilerin seslerde dahil tüm ayrıntıları dikkatlice gözden geçirmesi gerekiyordu. Bu durumun farkında olan Microsoft ekibi Windows 95 başlangıç ​​sesini doğru şekilde seçmeye çalışırken oldukça fazla zaman harcadı.

Kolayca tanınan ve kimsenin sahip olmadığı bir melodi arayan ekin İngiliz müzisyen, besteci, şarkıcı, yazar ve plak yapımcısı olan Brian Eno ile iletişime geçti. Daha sonra sanatçı Windows 95 için başlangıç sesi oluşturmayı kabul etti, ancak yapım aşamasındaki hikaye oldukça ilginç.

Eno ile görüşen ve harcanan mesailere rağmen tam olarak ne istediğinden emin olmayan Microsoft, ilham veren, evrensel, fütüristlik, duygusal gibi bir kaç sıfatla tanımlanan bir müzik parçası istediklerini söyledi. Microsoft’un 3 saniyelik sesi için çalışmalara başlayan müzisyen 84 farklı örnek oluşturdu. İşin ilginç kısmıysa tüm bu örneklerin bir Apple bilgisayar kullanarak yapılmış olması.

Bilgisayar kullanmaktan nefret eden Eno’nun sesleri oluşturduğu stüdyo, o dönemlerde Mac işletim sistemi kullanıyordu. Bu nedenle Microsoft’un efsane sesi Mac işletim sisteminde tasarlanmış oldu. O dönemlerde Stüdyo’nun hangi programı kullanarak yaptığı hakkında bir açıklama yapılmadı. Peki siz, günümüzde hala cep telefonlarında sms ve mail melodisi olarak kullanılan ses’te Apple’ın payı olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?