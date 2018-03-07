Windows 10 yüzünden Microsoft’a çok sayıda dava açıldı ancak böylesini ilk defa görüyoruz.

ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrinde yaşayan Frank Dickman isimli bir vatandaş, açılan davaları bir adım öteye götürerek Microsoft'a 600 milyon dolarlık dava açtı. Davada haklı görülürse büyük bir servete Windows sayesinde kavuşacak olan Dickman, şimdiden bu davası ile Windows 10 mağdurları tarafından kahraman ilan edildi.

Dickman’ın dava başvurusuna göre problem, ASUS 54L bilgisayarının Windows 10’a güncellenmesi ile başladı. Cihaz, Dickman’ın iddiasına göre bir Windows 7 kopyası ile sunulmuştu ve yine iddiaya göre güncellemenin ardından cihaz hem “çalışamaz hale” gelmiş hem de cihaz yedeklemesi silinmişti.

Dickman, ardından hemen Windows yardım hattını aradı. Ancak Dickman’in söylediğine göre bu görüşmede Windows 7 kopyasını geri edinmek için, OEM ile iletişime geçilmesi gerektiği söylendi. Olaylara sinirlenmiş olan Dickman ise “orijinal sağlayıcının güvenilir olmaması” sebebiyle bu yöntemi kabul etmedi ve “kaliteli” bir ürüne ulaşmanın tek yolunun, kendisine ürünün Microsoft tarafından sağlanması olduğunu belirtti.

Konu hakkında görüşülen Microsoft sözcüsü ise haklı olarak bu iddialar karşısında şaşkına dönmekle birlikte, açıklama yapmaktan da kaçındı.

Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu ancak Microsoft‘un zorla güncelleme yapmasından rahatsız olan kullanıcılar, Dickman’ı kahraman olarak görmeye başladılar bile.

Windows 7 çıkalı yaklaşık 9 yıl olmasına rağmen pazar payı araştırmaları, bu eski işletim sisteminin hala daha beğeniyle kullanıldığını gösteriyor. Peki sizce Windows’un en başarılı işletim sistemi hangisiydi? Windows 7 raflara kaldırılamayacak kadar iyi bir işletim sistemi mi?