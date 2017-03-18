Windows en çok kullanılan ve bilinen işletim sistemi, ancak ücretli de. Eğer ücretsiz bir işletim sistemi arıyorsanız veya Windows'tan sıkıldıysanız, sizin için 8 önerimiz var.

Ülkemizde de dünyada da Windows en popüler olan işletim sistemi. Birçok kişi, Windows’a alternatif bir işletim sisteminin varlığından dahi bihaber. Üstelik bu işletim sistemi (Windows) ücretli. Yani yeni bir bilgisayar alırken, aslında içindeki işletim sistemine de para veriyorsunuz. Windows’a en büyük alternatif, tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olan Linux dağıtımları. İşte tamamen ücretsiz Linux ve Linux gibi 8 işletim sistemi!

1-Linux Dağıtımları

Linux aslında bir işletim sistemi çekirdeği. Geliştiriciler bunun üzerinde değişiklikler yaparak Ubuntu, Mint, CentOS, Redhat, Kali, Android gibi ayrı ayrı işletim sistemlerini geliştirmişler. Tamamen ücretsiz ve sistemde değişiklik yapmak isterseniz kodlarını görebiliyor, eklemeler yapabiliyorsunuz.

2-Chrome OS

Google’ın Chromebook olarak bilinen cihazları için çıkardığı işletim sistemi olan Chrome OS, sistem kaynaklarını az kullanan bir işletim sistemi. Zaten Chromebook, kendini piyasada düşük fiyat konsepti ile konumlandırmıştı. Bulut tabanlı uygulamalar, internette dolaşma, yazı yazma programları için özel olarak hazırlanmış bir işletim sistemi.

3-FreeBDS

FreeBSD, Linux’e rakip olan bir açık kaynak işletim sistemi. Linux ile ortak ataları olan, Unix işletim sistemine benzer bir root yapısına sahip. FreeBSD, hem server hem de masa üstü versiyonlarında gayet güvenilir bir sistem. FreeBSD birçok güvenlik firmasına destek veren TrustedBSD tarafından geliştirilmiş bir işletim sistemi.

4-Syllable

Masaüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş olan Syllable, GNU/Linux projesinin bir parçasıydı. Küçük işletmeler ve evler için geliştirilmiş olan bu sistem, bir bilgisayardaki email alma, internet tarayıcısı, medya oynatıcı gibi tüm basit özellikleri desteklemekte. Linux çekirdeği temelli olan bu sistemde isterseniz Python bile yazabilirsiniz.

5-ReactOS

İlk olarak 1996’da Windows 95’in bir klonu olarak çıkan projenin esas hedefi, masaüstü bilgisayarlarda Windows’un yerini almaktı. Ancak ReactOS çok gelişmiş bir sistem değil. Adobe Reader gibi büyük, popüler programlar çalışırken daha küçük programlar bu ortamda çalışmayabilir. Yine de güzel bir alternatif, sanal ortamda kurulup denenebilir.

6-Haiku

BeOS projesinin bir devamı olarak çıkan Haiku, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olarak 2001’de piyasaya sürüldü. O dönemden beri kesintisiz olarak geliştirilen bu sistem, Quake’in birkaç versiyonundan VLC medya oynatıcısına dek önemli programları çalıştırıyor. Eğer bir süreliğine Windows’tan kaçmak istiyorsanız, bu işletim sistemini deneyebilirsiniz.

7-MorphOS

PowerPC ve benzeri cihazlar için müsait olan bu işletim istemi, biraz Amiga’yı çağrıştırıyor. Windows PC’nizde PowerPC işlemci olması mümkün değil. Ama eski iMac’lerinizde, Mac Mini’lerinizde MorphOS’u çalıştırabilirsiniz. MorphOS ücretsiz bir işletim sistemi.

8-AROS

AROS, MorphOS ile aynı mirasa sahip bir işletim sistemi ancak 64 bit mimari için tasarlanmış, bu da sistemi PC’nizde çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor. Yani laptop veya PC’nizi bir Amiga bilgisayara çevirebilirsiniz! Bu da MorphOS gibi ücretsiz bir işletim sistemi.