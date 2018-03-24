Windows Defender Kendine Güveniyor

Windows Defender, dünya çapındaki güvenlik sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen anti-virüs testlerinden aldığı performans ve skor değerlerini iyileştirdi. Microsoft, bu vesileyle Defender'ın dünya çapında kullanım oranlarını ve başarısı üzerine bir açıklamada bulundu.

Windows Defender’ın, Windows şirketinin gözünde ne kadar değerli olduğuna odaklanan bir açıklamada, Kurumsal Mobilite ve Kurumsal Güvenlik Başkan Yardımcısı Brad Anderson, dünya üzerinde Windows işletim kullananlar cihazlardan minimum %18’inin Windows Defender’a sahip olduğunu ve Windows 7 nezdinde bu uygulamanın otomatik olarak kurulu gelmediği düşünüldüğünde, bu yüzdenin oldukça başarılı olduğunu vurguladı. Üstelik bu oran Windows 10’a geldiğinde %50’lere çıkmakta.

Anderson’a sözlerine, ‘Zararlı yazılımlardan korunmak için Windows Defender işlevsellik olarak en iyisi. Test sonuçlarına göre Defender, 5 aylık bir süreçte en büyük rakiplerini dahi genel skorda geride bırakmış durumda. Windows Defender’ın sizi en gelişmiş zararlı yazılımlardan bile koruyabileceğine emin olabilirsiniz.’ diyerek devam etti.

'Yerel Çözüm, Uyumluluk Sorunu Yok'

Kurumsal yetenekleri tartışan Anderson, kendi antivirüs programlarının doğrudan işletim sistemine kurulmasından ötürü, Windows Defender'ın kullanımı çok daha kolay ve üçüncü taraf çözümlerden önemli ölçüde daha ucuz olduğunu vurguluyor.

Ayrıca, Windows Defender'ın en son antivirüs testlerindeki performansını vurgulayan Microsoft yöneticisi, bu güvenlik çözümüne bağlı kalınırsa, büyük bir işletim sistemi güncellemesi yayınlandığında dahi uyumluluk sorunları yaşatmayacağı anlamına geldiğini belirtiyor.

Elbette,Anderson tarafından yapılan bu açıklamalar, Windows Defender'ın her zaman bir numara olduğu anlamını getirmiyor. AV-TEST tarafından takdim edilen son antivirüs ödülleri, 2017 performans değerlendirmesi ile Bitdefender, Kaspersky ve Symantec'i üçlüsüne gittiğini de hatırlamak gerekiyor.