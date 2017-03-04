Windows Güncellemelerinin Boyutları %35 Azaldı

Güncelleme paketlerinin dosya boyutları, Creators Update sonrasında düşecek. Nasıl mı? İşte detaylar...

Teknoloji çağında yaşıyor olmak, sürdürülebilirliği için sürekli bir şekilde güncellenmesini gerektirir. Fakat güncelleme demek, internet demek, internet demek ise Türkiye’de henüz oturmamış bir sistem demek. Adil kullanım kotası başa belayken, sürekli olarak güncel tutmamız gereken yazılım sayısı artıyor. Neyse ki Microsoft, kullandığımız en temel yazılım olan işletim sistemi Windows için güncelleme boyutlarını düşürmeye karar vermiş.

Gelecek aylarda indirmeye sunulacak Creators Update ile güncellemelerin boyutu %35’e kadar küçültülecek. Microsoft’un Unified Update Platform’u (Birleştirilmiş Güncellemeler) sayesinde sadece ihtiyacınız olan dosyaları indireceksiniz. Bu platform, Kasım ayından bu yana Windows Insider programına dâhil olanlar için kullanılabilir durumda. Creators Update ile birlikte herkesin kullanımına sunulacak.

Bu platform, gelecek güncellemelerin dosya boyutlarını küçültecek. Aynı zamanda güncelleme paketleri için erteleme ve zamanlama paketleri de sunulacak. Bu sayede güncellemeleri yıl içerisinde yapılması beklenen gece belirli saatler arasındaki AKK muafına zamanlayabilirsiniz. Halihazırda bazı servis sağlayıcılarda gece AKK işlemeyen paketler bulunuyor.

Platformun bu küçültme özelliği “kademeli indirme paketleri” olarak adlandırılmış. Yani işin Türkçesi, neye ihtiyacınız varsa onu indirmek. Bu özellik, sisteminizdeki dosyaları tarıyor ve sizde hangi dosyalar eksikse sadece onları indirebilmenizi sağlıyor. Bu sayede sizde olan dosyaları da indirerek hem zaman hem de veri kaybı yaşamamış oluyorsunuz.

Bu durum Microsoft için kolay olmasa da, Creators Update sonrasında kullanıcıların güncelleme paket dosyaları adım adım %35’e varan oranlarda küçültülebilecek. Ancak şunu da ekleyelim, Creators Update sonrası bunu yapabileceksiniz. Yani bu büyük güncellemenin tamamını indirmek zorundasınız.