Windows 10 dahil olmak üzere tüm Windows sürümleri, zaman zaman güncelleme hatalarına sebep olur. Bu yazımızda örnek bir kod üstünden bu tür sorunları nasıl çözeceğinize dair rehber olmaya çalışacağız.

Hemen hemen tüm Microsoft kullanıcıları dönem dönem güncelleme almak istediklerinde üzerinde kodlar bulunan hatalar almıştır. Genel anlamda bilinçli kullanıcıların aksine birçok kişi karşımıza çıkan kodları önemsiz bularak bir tanım dahilinde sonuca ulaşmaya ve sorunu çözmeye odaklanır.

Bu tür hatlara örnek olarak sahip olduğunuz Windows 10 sürümünde güncelleme esnasında (0x80070020) kodlu bir hata aldığınızı var sayalım. Bu hata genellikle yeniden dene butonuna tıkladığınız halde kendini tekrar edecektir. Peki bu bahsi geçen kod ne anlama geliyor ve sisteminiz kendini neden doğru şekilde güncellemiyor olabilir?

Aslına bakarsanız önünüze çıkan her türlü kod önceden tanımlanmış bir hatayı temsil eder. Bu tür bir hata ile karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken ‘Windows Update Hata Düzeltme’ aracına girerek önünüze çıkan bir dizi soruyu cevaplamaktan ibaret; buraya tıklayarak bahsi geçen adrese ulaşabilirsiniz. Eğer tüm bu işlemler sorununuzu çözemezse yapacağınız ikinci hamle ise çevrimiçi listelenen hata kodunu arayarak nihai sonuca ulaşmanızdan ibaret.

Tekrar yaygın bir sorun olan (0x80070020) hatasına dönelim. Bahsi geçen hatanın tanımı bilgisayarınız 3.parti bir yazılım sebebiyle bu güncellemeye izin vermiyor. Bu konuda şüphelenmeniz gereken baş karakter ne yazık ki kullanmış olduğunuz virüs programıdır. Aktif olarak arka planda kötü amaçlı kod yakalamak için gezen bu uygulamalar zaman zaman Windows cephesi ile karşı karşıya gelerek, Windows güncellemlerini zararlı bir yazılım olarak görebiliyor.

Yapmanız gereken tek şey, güvenlik uygulamalarınızı geçici olarak sonlandırmak ve güncelleme işleminizi tekrar başlatmak. Tabii güncellemenizi yaptıktan sonra virus programlarınızı tekrar aktif etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Eğer bu durumda derdinize derman olamadıysa üzülmeyin bir şansınız daha var: ‘Windows - Temiz Ön yükleme.' Buraya tıklayarak bu işlemi nasıl gerçekleştireceğinize dair detaylı ve kolay uygulanabilir bir bilgiye kavuşabilirsiniz.