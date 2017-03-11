Windows için Shazam Artık Yok

Shazam, Microsoft mağazasındaki uygulamasını resmen terk etti.

En popüler müzik tanıma uygulamalarından olan Shazam, Windows 10 için zamanında oluşturduğu uygulamaya olan desteğini kesti. Windows 10, uygulama mağazasında yine bir kayba uğradı.

Şirket tarafından bu durumun nedeni konusunda kesin bir açıklama yapılmadı. Uygulamanın düşük arzdan dolayı terk edildiği düşünülüyor. Uygulamanın artık desteklenmediği, Windows Phone uygulamasındaki Help bölümünde şu açıklamalarla yer aldı:

7 Şubat 2017 itibariyle Windows için Shazam uygulamasına elveda diyoruz. Ancak uygulamayı daha önceden indirmiş olanlar, uygulamayı halen aktif bir şekilde kullanabilir ve tüm özelliklerine erişebilir. Bundan sonra uygulama tarafımızdan desteklenmeyecek ve güncellenmeyecek.

Uygulamanın uygulama mağazasındaki puanı ise gayet iyi: 5 üzerinden 4,5. Ayrıca uygulama, ABD'de 1338 yorum almış durumda.Açıklama yapıldığı üzere uygulamanın yeni bir sürümü gelmeyecek. Windows için Shazam'ın son sürümü ise 4.7 numaralı sürüm. Halen indirilebilir olan uygulamayı, mağazadan kalkmadan indirmenizi öneririz.