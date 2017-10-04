Windows Karma Gerçeklik Çağı 17 Ekim'de Başlıyor

Samsung ‘Windows Karma Gerçeklik’ gözlüklerini tanıtacak, AltSpaceVR Microsoft’a katılacak, SteamVR kataloğu yılbaşına doğru Windows Karma Gerçekliğine girecek.

Bilgisayar kullanımında yeni bir devrimin eşiğinde bulunuyoruz. Bilgisayarların yapabileceklerimizi genişleterek zaman, mekan ve cihazlar arasında seyahat etmemizi sağlayacakları bir devrimin. Öyle bir devrim ki, sevdiğimiz insanlarla kalıcı anlar yaşarken, istediğimiz dünyalara dalarak, görünürde imkansız olan şeyleri gerçekleştireceğimiz bir devrim.

Bugün ‘Windows Karma Gerçeklik’ gözlüklerinin büyüyen ailesine son olarak katılan cihazlardan olan Samsung HMD Odyssey’in tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Samsung Electronics Amerika’nın başkan yardımcısı ve genel müdürü Alanna Cotton özetle şunları söyledi: “… Samsung’un tanındığı bir üretim alanı olan ikili AMOLED ekranlarla güçlendirilen Samsung HMD Odyssey gözlükleri, canlı ve piyasadaki en yüksek çözünürlükte renkleri, iç aksama dahil edilen ‘hacimsel’ AKG, içten dışa nesne takibi, dahili mikrofon ve hızlı, tepkisel hareket kumandaları dahilinde 110 derecelik bakış açısı kazandırırken, izleyiciler de Windows Mixed Reality’nin yeni yönlerini keşfedebilecekler.”

Gözlüklerle ilgili olarak daha fazla bilgiyi bu adres üzerinden temin edebilirsiniz.

AltSpaceVR, artık Microsoft’un bir parçası oldu

AltspaceVR, NBC, Reggie Watts, Justin Roiland, Drew Carey gibi televizyon kanalı ve program yapımcılarının ev sahipliği yaptıkları buluşma toplantıları, komedi gösterileri, yoga dersleri, dans partileri ve büyük ölçekli etkinliklere 160’tan fazla ülkeden katılımcıyı, sanal gerçeklik ortamında bir araya getirerek, sürükleyici iletişimlere imza atan, öncü firmalardan biri olarak bilinir.

Windows Karma Gerçeklik gözlükleri ön siparişe hazır

Yılbaşına doğru çıkacak olan tüm ‘Windows Karma Gerçeklik’ gözlüklerinin ön siparişleri verilebiliyor. Kendi gözlüğünüzü Microsoft Store’dan almak için aşağıdaki ‘ürüne özel’ ön sipariş sayfalarına göz atabilirsiniz.

Acer Windows Karma Gerçeklik Gözlüğü

Dell Visor

HP Windows Karma Gerçeklik Gözlüğü

Lenovo Explorer

Samsung HMD Odyssey

Karma Gerçeklik, önümüzdeki günler içerisinde Windows 10 Fall Creators güncellemesiyle birlikte Windows PC’lere de gelecek.