Microsoft, Edge'in Özelliğini Tüm İşletim Sistemine Taşıyor

Edge'in çok popüler ve bir o kadar kullanışlı Tabbed Shell yapısı, yakında tüm uygulamalarda yardımınıza koşacak.

Microsoft, tarayıcı sekme deneyimini, File Explorer da dahil olmak üzere Windows 10'daki tüm uygulamalara getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Dosya Gezgini'ne sekmeler getirilmesini isteyen birçok Windows kullanıcısından biri iseniz, sizin için iyi haberlerimiz var. İlgili kaynaklara göre, Microsoft şu anda "File Explorer" da dahil olmak üzere, tanıdık tarayıcı sekmesi modülünü Windows 10'daki tüm uygulama pencerelerine getiren "Tabbed Shell" adlı yeni bir özellikle denemeler yürütüyor.

Kaynaklara göre, Tabbed Shell, OS düzeyinde üzerinde çalışılan bir özelliklik. Örnek vermemiz gerekirse; ister Photoshop olsun, ister Dosya Gezgini isterse Microsoft Word Tabbed Shell ile çalışabilir. Edge'de olduğu gibi, uygulamada geçiş yapabileceğiniz sekmeli bir arayüz ile karşılaşacaksınız.

Bu, hemen uygulamanın herhangi bir geliştirici çalışması olmaksızın yeni sekme deneyiminden faydalanabileceği anlamına gelir. Bir uygulama başlık çubuğuna sahipse, Tabbed Shell ile çalışabilecektir. Microsoft ayrıca, uygulamanın sekmeli deneyim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayan Tabbed Shell ile uygulamalarını "entegre" etmek istiyorsa geliştiricilere çeşitli API'ler sunma kararı aldı. Görselde Word 2016'yı henüz tam geliştirilmemiş Tabbed Shell ile görüyoruz.

Tabbed Shell'in amacı, kullanıcı deneyimini ve pencere yönetimini, tüm işletim sisteminde iyileştirmeye yardımcı olacak popüler ve tanıdık tarayıcı sekme deneyimini diğer uygulama pencerelerine doğru genişletmek. Lakin Tabeed Shell'in ne zaman isteme entegre olacağı belli değil. Kaynaklar Redstone 3'ü0 veya 2018 yılında tanışacağımız Redstone 4'ü işaret ediyor.