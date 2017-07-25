Windows Klasiği Paint'ten Sevindirici Bir Haber Geldi!

MS Paint ismiyle 32 yıldan beri basit çizimler yapıp hızlı işlemler yapmamıza izin veren Paint, işletim sisteminden kaldırılmasına rağmen Windows Store'da yaşamaya devam edecek.

Dün üzücü bir haber yayınlamış, Microsoft'un MS Paint’i Windows 10’a gelecek yeni güncelleme ile kaldıracağından bahsetmiştik. 1985 yılından günümüze kadar gelen efsane programın kaldırılacak olması hepimizi fazlasıyla üzmüştü, ancak Microsoft bu üzüntümüzü duymuş olacak ki rahatlatıcı haberi verdi.

MS Paint Windows’tan kalkıyor, ancak kullanıcılar istediği zaman Paint’i Windows mağazasına giderek indirebilecek.

Microsoft’un 3D Genel Müdürü Megan Saunders, “MS Paint’in etrafına nostaljiyle dolu inanılmaz bir destek geldi” dedi. Bu açıklamanın ardından MS Paint’in burada kaldığını belirten Saunders, uygulamayı indirmek için tek yapmanız gerekenin Windows Store’a girerek uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirmek olduğunu bildirdi.

Yeni oluşuma göre Paint hala Windows’un bir parçası olacak, ancak kullanıcılara işletim sistemi ile gelmeyecek. Onun yerine kısa süre önce Windows’a eklenen Paint 3D ile yola devam edilecek.

Belki biz dahil birçok kişi Paint’i bilgisayarına indirmeyecek, ancak onun orada olduğunu bilmek bile bizleri memnun etti.

Peki, Paint bilgisayarlardan silinip Windows Store’dan indirmeniz gerektiğinde uygulamayı indirmek ister misiniz? Yoksa şu an için öyle bir uygulamaya ihtiyacınız yok mu?