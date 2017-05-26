Windows 7 ve 8 kullanıcılarının başı yine belada. Şimdi de kötü amaçlı web sayfaları, bilgisayarın basit bir şekilde çökertilmesini sağlıyor.

Windows 7 kullanıcıları, bu sıralar büyük sıkıntılarla savaşıyorlar. WannaCry fidye yazılımı ile çileden çıkan kullanıcılar yeni bir hata ile karşı karşıyalar. Ars Technica, hatanın kötü amaçlı bir web sitesinin dizin yolunda “$ MFT” ismi ile resim dosyası yüklemeye çalışmasına izin vermesi ile alakalı olduğunu açıkladı. Windows NTFS dosya sisteminde yer alan özet meta veri dosyaları, “$ MFT” kullanır ve Windows 7 ve Windows 8 bu dizin adını işleyemez. Dosyayı işleyemeyince PC’yi kilitleyen işletim sistemleri, sizi zorla yeniden başlatmaya teşvik eder.

Windows 95 ve Windows 98 zamanlarında “c: \ con\ con” yazınca bilgisayarın çöktüğü günleri hatırlatan bu yeni hata, belirli bir süre sonra bilgisayarın mavi ekran vermesine sebep oluyor. The Verge, Windows 7’de Internet Expoler üzerinden açtığı web sayfasında bu hatayı test etti. Bir web sitesi resminde “c:\ $ MFT \ 123” isimli bir dosya adı kullanılarak yapılan test, makineyi kilitleyerek yeniden başlatmak zorunda bıraktı. Esasında dosya sistemini kilitleyen bu hata, bir süre sonra mavi ekrana geçebilir. O yüzden, deneme yaparken de dikkatli olmanızı öneriyoruz.