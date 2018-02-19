Windows 7 ve 8.0 Cihazlar Artık Push Bildirimi Alamayacak

Microsoft, 20 Şubat tarihinden itibaren Windows 7 ve 8 yüklü telefonlara sunduğu mobil push bildirimi desteğine son vereceğini duyurdu. Bu işletim sistemlerin yüklü olduğu telefonların anlık bildirimleri alamayacağı kaydedildi.

Microsoft tarafından Nokia ile yapılan iş birliği sonucu piyasada iyiden iyiye görünür olan Windows Phone cihazlar, yavaş yavaş yazılımsal destek noktasında da ömrünü dolduruyor. Microsoft'tan yapılan son açıklamaya göre Windows Phone 7.5 ve 8.0'daki aygıtlar artık bildirim alamayacak. 2011 ve 2018 yılında piyasaya sürülen telefonların, “live tile” ve "telefonumu bul" özelliğinden de artık faydalanamayacağı belirtildi.

Öte yandan Microsoft cephesinden gelen tek kötü haber bu değil. Şirket tarafından yapılan bir başka açıklamaya göre kim ayında Windows 10 Mobile için yeni özellikler veya hardware geliştirmelerinin de son bulacağı söylendi. Zira Windows Phone telefonlar, her ne kadar Microsoft tarafından geç kabul edilse de pazar payı olarak geçtiğimiz yıllarda oldukça kötü bir noktadaydı. 2016 yılında belirgin bir düşüş yaşayan Windows Phone kullanım sayısı 2017 yılının ilk çeyreğine kadar piyasanın sadece % 0,1'lik bir kısmı tarafından kullanılıyordu.

Kısaca özetlemek gerekirse Windows, 7.5 ve 8 yüklü cihazların destek tarihlerinin sona geldiğini ve bu nedenle artık herhangi bir iyileştirme çalışmasının yapılmayacağını duyurdu. Ancak halihazırda Windows 10 ve 8.1 yüklü cihazların tamamen desteklendiği ve bildirim almalarında bir sıkıntı olmadığı belirtildi.