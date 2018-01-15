Windows Phone’nu Bırakıp Google Pixel 2 Almanız İçin 2 Neden

Microsoft’un artık Windows Phone platformunu desteklemeyeceğini açıklamasıyla ömrü biten Windows işletim sistemli cihazdan Android’e geçiş yapmak için, Google’ın son harikası Pixel 2 en güzel seçeneği sunuyor.

Windows Phone, dijital çağın altın sektörü mobil piyasada yok olan ilk akıllı telefon işletim sistemi platformu olmaya çok yakın. Microsoft az miktarda da olsa hala kullanılan telefonları için iOS ya da Android’e geçiş yapılması gerektiğinin çağrısında bulundu.

Piyasada ve özellikle Android cephesinde her cebe uygun sayısız güzel telefon bulunuyor. Fakat hangisi daha çok özellik sunuyor ya da hangisi satın alındığında kullanıcıyı uzun süreler boyunca yarı yolda bırakmaz, işte bu büyük bir soru.

Samsung, LG, Huawei, Xiaomi, OnePlus ve diğer devlerin cihazlarının hepsinde Google’ın işletim sistemi Android var. Aynı zamanda Google’ın ikincisini çıkarttığı Pixel serisinde de öyle. Ülkemizde doğrudan Google tarafından satılmayan bu cihaza diğer alışveriş sitelerinden ulaşmak mümkün.

Pixel 2 ve 2 XL, günümüzün en iyi akıllı telefonlarından birisi ve eğer Windows Phone’nun yerini dolduracak bir alternatif arıyorsanız daha ideali yok.

Yazılım güncellemeleri:

Windows telefonlar artık kritik güvenlik güncellemelerinden yoksun kalacaklar. Eğer kişisel güvenlik endişeniz varsa veya verilerinizin korunmasını önemsiyorsanız, Windows’u terk etmeniz şart.

Google ise aylık güvenlik güncelleştirmeleriyle cihazlarının sürekli olarak alarmda kalmasını sağlıyor. Samsung Galaxy S7 gibi henüz eskimeyen bir model bir Ekim 2017 güvenlik yamasında çalışmaya devam ederken Pixel serisi cihazlar, en güncel Android cihazlarıdır. Ocak ayı paketini aldılar bile.

Aynı güncelleme düzeni, işletim sisteminin çekirdek yazılımı için de geçerlidir. Pixel 2’ler, en güncel Androd sürümü olan Android 8.1’i kullanıyorlar. Samsung’un 2017 yılında çıkarttığı çoğu cihaz 8.0’ı bile hala göremedi. Google, Pixel 2 ile birlikte 3 yıl boyunca kesintisiz yazılım güncellemesi vadediyor.

En iyi telefon kameraları Pixel 2’de bulunuyor:

Evet, hem de tek kamera ile iPhone X’u bile tahtından eden bir yapay zeka desteği var. Bu konuda ön kamerada bulunan portre modu bile aynı şekilde günümüzün en kaliteli telefon kameralarından birisini sunuyor. Nokia’dan miras alınan Windows Phone kameraları, dönemlerinin en iyileriydi. Fakat artık durum böle değil. Liderlik Pixel 2 ile birlikte Google’a geçti.

Pixel 2, bir geçiş sırasında günümüzün en yeni teknolojileriyle birlikte kullanıcısına bir sıçrama yaşatıyor. USB Type-C bağlantısı, OLED teknolojisine sahip 18:9 en boy oranındaki ekranı ve günümüzün en iyi telefon kamerası.

Eğer bir amiral gemisiyle yola devam etmek istiyorsanız, Pixel 2 ve ya 2 XL’dan daha uygun cihaz bulamazsınız. En azından şimdilik.