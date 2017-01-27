Son Çeyrekte Lumia Satışı 1 Milyonun Altında Kaldı!

Nokia’dan devraldığı Lumia serisine Windows Phone’un başarısızlığıyla son çeyrekte 1 milyonun altında kaldı

Windows Phone’un çöküşü her geçen yıl daha da fazla hissederek devam ederken, Microsoft’un açıkladığı 2016’nın 4. çeyrek raporuyla artık dibi boyladığı görünüyor. 2015’in 4. çeyreğinde toplamda 4.5 milyon Lumia telefon satılırken, bu sene 1 milyon adet bile satamayan Microsoft, Android ve iOS karşısında resmen yenik düştü.

“Windows 10 Mobile ile her şey değişecek” diye beklerken çöküşün sürdüğü Windows Phone tarafında geçtiğimiz yıla göre %81 gibi çok ciddi bir düşüş görünüyor. Microsoft’un üst seviye telefon hamlesine rağmen WP’nin özellikle uygulama desteği konusundaki eksiklerinin etkili olduğu açık olan satışlarda 2017 ile Microsoft’un hamlesinin ne olacağı merak ediliyor.

Özellikle Lumia denilince akla gelen Nokia’nın da geri döneceği bu yılda Nokia’nın da Android tarafını seçmiş olması bakalım Lumia satışlarında ekstra bir düşüş sağlayacak mı hep beraber göreceğiz.