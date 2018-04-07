Windows Phone'u (Lumia) Neden Özlüyoruz?

Windows Telefonları, 2010 yılında 'Metro tasarımı' felsefesiyle yola çıkmıştı ve telefonlarında uygulamaların içinde amaçsızca dolaşmak yerine cihazınızı 'bilgi almak' için kullanmanızı amaçlıyordu.

Microsoft bilindiği üzere mobil platform dizaynı konusunda diğer telefonlardan geride kaldı. Şirketin bunu kabul etmesiyse birkaç yılını aldı ancak yine de Microsoft, Android'e geçmeyi ve uygulamalarını güncellemeyi planlamadığını açıklamıştı.

Bunlara rağmen Microsoft Phone dayanıklılığı ve hem işlevselliği, hem de minimalliği ile ilgi çeken işletim sisteminin dizaynı ile özlenen cihazlar arasında. Peki bu cihazı neden özlüyoruz? Sebeplerini merak ediyorsanız, sizler için derlediğimiz özelliklere geçelim. Nitekim Microsoft Windows Phone, iOS ve Android gibi mobil platformlardan çok daha farklı özelliklere sahipti:

Çocuk Köşesi: Bu özellik, çocuklarınızın girmesini istemediğiniz uygulamalar ve oyunlar için ayrı bir hesap açmanıza izin veriyordu.

Bu özellik, çocuklarınızın girmesini istemediğiniz uygulamalar ve oyunlar için ayrı bir hesap açmanıza izin veriyordu. Özel Arama Düğmesi: Kullandığınız uygulamalardan bağımsız olarak arama yapmanıza; örneğin, Bing'te arama yapmanızı kolaylaştıran bir özellikti.

Kullandığınız uygulamalardan bağımsız olarak arama yapmanıza; örneğin, Bing'te arama yapmanızı kolaylaştıran bir özellikti. Tarayıcı Adres Çubuğu: Microsoft telefonlarındaki tarayıcı adres çubukları, aşağıda bulunuyordu. Bu özellik, arama yaparken tarayıcıda sekme değiştirmenizi ve kapatmanızı epey kolaylaştıran bir özellikti.

Microsoft telefonlarındaki tarayıcı adres çubukları, aşağıda bulunuyordu. Bu özellik, arama yaparken tarayıcıda sekme değiştirmenizi ve kapatmanızı epey kolaylaştıran bir özellikti. Kişiler Sekmesi: Microsoft'un 'hub' yani sekme kavramı, telefonunuzdaki kişilerin tüm bilgilerine ve sosyal medya hesaplarına sekmeler arasında gezinerek ulaşmanızı sağlıyordu. Twitter ve Facebook'a girmeden arkadaşlarınızın ve hesapların neler paylaştığını görebileceğiniz mükemmel bir özellikti bu.

Microsoft'un 'hub' yani sekme kavramı, telefonunuzdaki kişilerin tüm bilgilerine ve sosyal medya hesaplarına sekmeler arasında gezinerek ulaşmanızı sağlıyordu. Twitter ve Facebook'a girmeden arkadaşlarınızın ve hesapların neler paylaştığını görebileceğiniz mükemmel bir özellikti bu. Birleştirilmiş Mesajlaşma: Telefonunuzdaki mesaj sekmesine gidip, kişilerinize farklı platformlardan mesaj atmanızı sağlayan bir özellikti.

Microsoft, ayrıca iki dev platform arasında üçüncü bir platform oluşturmaya çalışmış ve ilk çıktığı zamanlarda epeyce başarılı da olmuştu. Tasarımının haricinde, Windows telefonlarında hem iOS hem de Android'de bulunan özellikler vardı. Windows ise bu telefonlardan farklı olarak, uygulamalar arası geçiş yapmayı daha da hızlandırmak için uygulamalar arasında veri paylaşımına daha da çok odaklanmıştı.

Bildiğimiz kadarıyla, Windows'un önümüzdeki günlerde yeni bir telefon piyasaya sürme gibi bir projesi yok. Peki siz uzun vadede başarısız olmasıyla sevenlerini üzen Windows Phone hakkında neler düşünüyorsunuz?