Windows Server 2019’a Linux ve Kubernetes Desteği Eklenecek

Microsoft, bu yılın sonunda ekleyeceği Windows Server’ın bir sonraki güncellemesini duyurdu.

Windows’tan farklı bir işletim sistemi olan 'Windows Server' temelde aynı ağdaki bilgisayarları birbirine bağlayan bir sistemdir. Bu sayede ağdaki bilgisayarlar tek bir merkez üzerinden yönetilir ve hataların düzeltilmesi, yeni programların yüklenmesi gibi işlemler daha kolay bir şekilde gerçekleştirilir. İlk olarak 'Windows NT 3.1' olarak başlayan sistem 2000 yılından sonra Windows Server adını alıp kurumsal ve özel yapıda hizmet vermeye başladı.

Windows Server, bu yılın sonunda büyük bir güncelleme alacak. 2-3 yılda bir aldığı büyük güncellemelerle bir çok yenilik eklenen sistem, bu sefer Linux ve Kubernetes desteği alacak. Ayrıca yeni sürüm Windows Server’da Azure yedekleme, dosya senkronizasyonu ve disaster recovery (bir çeşit veri kurtarma yöntemi) gibi Microsoft bulut hizmetleri verilecek. Microsoft’un şirketler için yaptığı yeni bulut güncellemeleri işlerini büyük oranda kolaylaştıracak.

Ayrıca Microsoft 5 gb’lık Windows Server boyutunu 1.7 gb’a düşürmeyi planlıyor. Bu sayede daha küçük boyutla daha verimli iş yükü sağlamayı hedefliyorlar. Linux ve Kubernates işletim sistemleriyle uyumlu çalışacak olmasının yanı sıra Windows Server, güvenlik prosedürlerini de geliştirecek. Windows Defender’a eklenecek Advanced Threat Protection özelliği sayesinde verilerin güvenliği artacak ve oluşan sorunlar daha kolay tespit edilecek.

Şu anda, Windows Server 2019 yöneticilerinin Microsoft'un Windows Insider Programında test yapması için hazır. Microsoft’un planlamalarına göre Windows Server 2019, 2018 yılının ikinci yarısında kullanıma sürülecek. Ayrıca Microsoft, önümüzdeki aylarda Windows Server’ın yeni sürümüyle ilgili daha fazla özellik ve ayrıntı duyuracak.