Windows Server'a ARM İşlemci Desteği Geliyor

Microsoft ve Qualcomm, Windows Server data merkezleri için yeni işbirliği planını açıkladı.

Qualcomm, bugün yaptığı açıklamada Microsoft'la olan ortaklığının devam ettiğini duyurdu. Firma, kendi 10 nanometrelik Qualcomm Centriq 2400 platformuna yeni nesil bulut hizmetlerini getiriyor. Qualcomm'un dediğine göre bu işbirliği sayesinde bu teknoloji, yeni nesil donanım, yazılım ve sistemlere aktarılabilecek.

Qualcomm Datacenter Technologies (QDT), Qualcomm'un sunucu teknolojileriyle uğraşan bir yan kolu. QDT, yıllardır Microsoft ile Windows Server'ın daha da gelişmesi ve kendi teknolojilerinin kullanılması için işbirliği yapıyor. Ancak yeni teknolojinin müşterilere satıldığını iki firma da açıklamadı. Yani eğer bir data merkeziniz varsa bir sonraki sunucunuzun Centriq 2400 olmasını beklemeyin.

Centriq 2400 platformu 48 Falkor çekirdeğine sahip. Bu platform QDT'nin özelleştirilmiş ARM v8 CPU'sunu kullanıyor. Şirketin Centriq 2400 Open Motherboard isimli anakartı ise bellek, ağ ve çevre birimlerinde en gelişmiş arayüzlerle eşleşiyor ve OCP topluluğunun ARM tabanlı sunucularını en yaygın bulut bilişim sistemlerine göre tasarlaması sağlanıyor.

Bu durum tarihte ilk kez yaşanmıyor. Qualcomm ve Microsoft daha önce de büyük işbirliği içinde olmuş ve bunu duyurmuşlardı. Geçtiğimiz Aralık ayında firmalar, ARM için tam Windows 10 desteğinin geleceğini ve bu desteğin öncelikle Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setiyle başlayacağını duyurmuştu.