Windows Ses Efektleri Bir Videoyu Nasıl Eğlenceli Hale Getirir?

Roller coaster’dayken bayılan bir adamın görüntüleri ve Windows ses efektlerinin birleşiminden oluşan video, son günlerin en eğlenceli videolarından birisi.

Windows’a ait ses efektlerinin bir videoyu nasıl eğlenceli hale getirebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Düşünmenize gerek yok. Elimizde işte tam da böyle video var.

Birkaç gün önce Youtube’da yayınlanan videoda, roller coaster’a binen bir adam korkudan bayılıyor, hem de birkaç kez. Bayılan adamın, enteresan bir şekilde belirli aralıklarla bilinci yerine geliyor ve bilinci yerine geldikten birkaç saniye sonra tekrar bayılıyor. Videoyu eğlenceli hale getirense, videya eklenen windows sesleri. Adamın her bayılışında Windows’un kapanma sesi, her ayıldığında ise Windows’un açılış sesi duyuluyor. Bu da videoyu baya ilginç ve eğlenceli bir hale getiriyor.