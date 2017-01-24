Windows'ta Dahili Gelen Mayın Tarlası ve Solitaire Gibi Oyunların Esas Amacı Meğerse Farklıymış!

Microsoft'un Mayın Tarlası ve Solitaire gibi oyunları Windows'a dahi etmesindeki gerçek sebebin ne olduğunu biliyor muydunuz?

1990'lı yıllarda Windows işletim sistemine dahil olan ve özellikle Windows XP döneminde hepimizin boş zamanlarımızı değerlendirdiğimiz, memurların her sistem arızalı dediğinde monitöründe açık olan hatta bilgisayar dersinde sıkıldığımızda yardımımıza koşan Mayın Tarlası, Solitaire ve FreeCell oyunlarının neden Windows işletim sisteminde dahili olarak geldiğini merak ediyor musunuz?

Hepimiz bu oyunların sadece eğlence ve keyifli vakit geçirmemiz amacıyla Windows'a eklendiğini düşünsek de aslında Microsoft bu oyunları sadece eğlence amaçlı Windows'a dahil etmemiş. Şirket, farelere yüklediği sürükle bırak ve sağ / sol tık özelliklerinin halk tarafından daha yaygın bir şekilde bilinmesi ve Windows'u doğru bir şekilde kontrol edebilmesi için tüm bu fonksiyonların kullanıldığı oyunlar tasarlamış.

Yani kısacası Windows'ta dahili olarak bulunan bu olaylar sadece kullanıcıların keyifli vakit geçirmesini değil eğlenirken bilgisayar kullanmayı daha iyi bir şekilde öğrenmesini de sağlıyormuş.