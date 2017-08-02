Günümüzde artık ihtiyaç duymadığımız komut satırı penceresi, bazen oldukça işimize yarayacak sonuçlar sağlayabiliyor. Windows ortamında hangi komutları kullanarak neler yapabileceğimize dair 10 maddelik bir liste hazırladık.

Komut satırı (ya da Mac kullanıcıları için Terminal), bilgisayar dünyasında fare işaretleyicilerinin ve uygulama pencerelerinin, duvar kağıtlarının çıkmadan önce kullanıldıkları ilk çağ bilgisayar kavramlarındandır. Yani sadece siz ve bir dolu yazıyla dolu olan pencerenin olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Bu hantal komut satırı arayüzünden bu yana işletim sistemleri gelişeli çok odu. Fakat yine de işletim sisteminizdeki karmaşık bilgileri hızla yaymanın komut satırından daha iyi bir yolu yok. Üstelik bununla güzel bazı işler de yapabilirsiniz.

Windows’ta komut penceresini arama kutusuna ‘cmd’ yazarak açabilirsiniz.

1. Yüklü sürücüleri görüntülemek

Eğer donanım sorunu yaşıyorsanız, ya da yüklediğiniz bir cihazı başarılı bir şekilde yükleyip yükleyemediğinizi merak ediyorsanız, sürücülerin bir listesini görmek yardımcı olacaktır: ‘driverquery’ yazdıktan sonra Enter’a basarak mevcut Windows sürücülerinin hepsini görüntüleyebilirsiniz. Üstelik kurulum tarihleri ve isimleriyle birlikte.

2. Star Wars’u ASCII karakterler biçiminde seyredin

Şaka değil! Windows Program’larda Windows özelliklerini aç kapaya gelerek Telnet’i aktif hale getirin. Daha sonra komut penceresi açarak ‘telnet towel.blinkenlights.nl’ yazın ve enter’a basın. Aynı şekilde macOS’te de bunu yapabilirsiniz.

3. Klasör ağaçlarını diske kaydedin

Sürücüdeki klasörlerin tümüne göz atmakta zorlanıyor musunuz? Komut satırı size bu konuda yardımcı olabilir. ‘tree’ yazın ve enter’a basarak, mevcut klasör ve alt klasörleri muntazam olarak sıralanmış biçimde görüntüleyebilirsiniz. Sonuçları boş bir anınızda incelemek isterseniz, ‘> c:\export.txt’ yazarak bir metin dosyasına kaydedebilirsiniz.

4. Sistem sorunlarını tarayın

Hiç kimse Widows sisteminin mütemadiyen çökmesini ya da kendiliğinden kapanmasını istemez. Eğer bu tip bir sorun yaşıyorsanız, ‘sfc /scannow’ komutunu yazarak (ki sistem dosya tarayıcısı aracını çalıştırır) işletim sisteminizdeki en önemli dosyaları tarayabilir ve eğer mümkünse sorunları düzeltebilirsiniz.

5. Wi-Fi şifrenizi görün

Wi-Fi şifrenizi mi unuttunuz? Sorun değil. Komut satırına ‘netsh wlan show profile SSID key=clear’ yazarak (SSID sizin wifi ağ adınız olacak) şifrenizi görebilirsiniz. Eğer bağlı olduğunuz ağ hakkında bilgi sahibi değilseniz ‘netsh wlan show profile’ yazarak bağlı olduğunuz ağı görebilirsiniz.

6. Bilgisayarınızı daha sonra kapatın

‘Shutdown’ komutu ile bilgisayarınızın ileri bir saatte otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bilgisayarınızın 636 saniye sonra kapanmasını istiyorsanız ‘shutdown –f –t 636’ yazmalısınız. Sondaki rakam, saniye cinsinden yazılacak olan rakamı ifade ediyor. Yani 1 saat sonra kapanmasını istediğiniz bilgisayar için ‘shutdown –f –t 3600’ yazmalısınız.

7. Diz üstü bilgisayarınızın bataryasının ne durumda olduğunu öğrenin

Komut satırı ile bilgisayarınızın bataryasının durumunu öğrenebilirsiniz. ‘powercfg /batteryreport’ yazdıktan sonra enter’a bastığınızda raporu oluşturarak C:\WINDOWS\system32\battery-report.html yazarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

8. Windows lisans numaranızı görüntüleyin

Olur da lisans numaranızı kaybederseniz, ‘wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey’ yazarak enter’a basarsanız, lisans numaranızı öğrenebilirsiniz.

9. İnternet sorunlarını gidermek için ne yapabiliriz?

Komut satırına ‘ipconfig’ yazarsanız, ağ bağlantı durumunuzu görüntüleyebilirsiniz (IP numaranızı öğrenmeniz lazımsa, gateway yazılı olan yer, sizin modeminizdir). Fakat aynı zamanda ‘ipconfig /release’ ve ‘ipconfig /renew’ komutlarını yazarak bağlantınızı yenileyebilirsiniz.

10. Sistem bilgisini listelemek

Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için ‘systeminfo’ yazarak, cihazınızda yüklü olan RAM’den, en son ne zaman açıldığına kadar detaylı bir bilgi elde edebilirsiniz.