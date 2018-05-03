“1000 küsür dosya şuradan buraya kopyalanıyor. Kalan süre: 15 dakika... 35 dakika... 23 gün… 7 dakika… 16 saat…” Hiç Windwos’ta dosya kopyalarken karşılaştığınız tahmini bitiş süresinin neden abuk sabuk değiştiğini merak ettiniz mi?

Windows kullanıcıları, bir dosyayı bir başka yere taşırken ya da kopyalarken karşılarına çıkan küçük pencereyi çok yakından tanıyorlar. Windows 10 ile birlikte daha oturaklı bir arayüz tasarımına kavuşan kopyalama penceresinde hala tahmini süre kısmında ani değişimler yaşanabiliyor.

Bu sürenin, dosya transfer oldukça azalması ve dosyanın boyutuna göre uzun çıkması gerekiyor. Bazen dosya kopyalandıkça ekrandaki sürenin de arttığını görüyoruz. Dakikalarla başlayan süreç saatlere, saatler de günlere dönüşüveriyor.

İnternette bu durumla ilgili pek çok komik paylaşım bile var. Zamanın efsanesi olan Windwos XP’de karşımıza çıkan 132 yıllık kopyalama süreleri şiimdiler de gözükmese de, sürenin neden değiştiğini merak etmemiz doğal.

Ani süre değişimlerinin arkasında çok manidar bir neden var:

Dosya kopyalama hızı, sistemin bellek teknolojisinden ve yazma hızından doğrudan etkilenir. Ayrıca bir dosya kopyalanırken ön plana çıkan diğer donanım da RAM adını verdiğimiz birimdir. Sistemin geçici işlemleri için hafıza olarak kullandığı RAM’ler, dosyalarımız kopyalanırken fazlasıyla yorulurlar.

Eğer kopyaladığımız dosya boyutu RAM miktarımızdan fazla ise sistem kopyalama işlemini bölümlere ayırır ve bu bölümleri kuyruklar. Sırayla bölümleri kopyalayan ya da taşıyan sistem her bir bölüme geldiğinde o an kullanılan RAM miktarına göre süre belirler. Eğer RAM miktarına göre dosyalar bölümlendirilmezse, bir anda aşırı yükleme yaşanır. Örneğin 10 GB’lık bir dosyayı 3 GB RAM ile anında kopyalamak istiyorsanız, beklemek zorundasınız. Hepsini aynı anda kopyalamak, sistemin çökmesine neden olur.

Bizim o hep merak ettiğimiz, yeri geldiğinde dalga geçip yerden yere vuruğumuz tahmini süre olayı da bu yüzden sürekli değişir. Önbellek miktarı yüksek RAM kullanmak, dosya kopyalama süresini önemli ölçüde arttıracaktır.