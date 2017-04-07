Windows'un Efsane Grafik Arayüzü Windows 3.1, 25 Yaşında!

Windows'un, Windows 95'in oluşmasına zemin hazırlayan arayüzü 25 yaşına girdi. Bu zamana kadar çok büyüyen Windows, küçüklükten gelen özelliklerini kullanmaya devam ediyor.

İşletim sistemi denildiğinde ilk akıllara gelen işletim sistemi hangisi? Elbette günümüzde Android, Mac, Linux gibi birkaç başarılı işletim sistemi bulunuyor, fakat bunlar hiçbir zaman Windows kadar büyük kitlelere ulaşamadılar. Taa ki 2017’ye kadar. Android, Windows kullanımını 2017’de geçmeyi başardı. Windows yıllarca en çok satan işletim sistemi olma gücünü elinde bulundurdu.

Microsoft’un incisi Windows, şu anda piyasada Windows 10’la yer alsa da, tarihi çok eskilere dayanıyor. Windows’un tarihine bakıldığında, ilk beta sürümünün 1983 yılında çıktığını görüyoruz. Yani tam olarak 34 yıl olmuş. Evet, inanması oldukça güç olsa da Windows işletim sistemi 34 senedir hayatımızda yer alıyor. Bugün ise Windows’un bugünlere gelmesini sağlayan, Windows 95’in oluşmasını ve günümüzde bile her yerde getirdiği yenilikleri kullandığımız Windows 3.1’in 25. yılını kutluyoruz.

Windows 3.1’in hayatımıza getirdiği yenilikleri yaşı büyük veya ilgili arkadaşlar bileceklerdir, bilmeyenler için ise şu anda sürekli kullandığımız Başlangıç menüsü ile görev çubuğunun Windows 3.1 ile geldiğini söyleyebiliriz. Tam olarak bir işletim sistemi olmayan Windows 3.1, MS-DOS üzerinde çalışan bir grafik arayüzüydü. Yüklemek isteyenler toplamda 6 disket kullanmak zorunda kaldı. Disket tercih etmeyenler için ise CD ile kurulumu destekleyen ilk işletim sistemi parçası oldu.

Windows 3.1 ile hayatımıza girenler sadece başlat menüsü ve görev çubuğu değil. “Sürükle Bırak” özelliği, F1 tuşuna basarak açılan yardım menüleri gibi birçok özellik de bu sürümle eklenmiştir.

Kısacası Windows 95’e zemin hazırlayan Windows 3.1, bir işletim sistemi olmamasına rağmen onu bize en iyi hissettiren MS-DOS tabanlı grafik arayüzüdür. Ayrıca bir bonus; hepimizin yakından tanıdığı “Mayın Tarlası” oyunu Windows 3.1 ile gelmiştir.