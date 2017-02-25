Windows’un Yasakladığı İsimleri, Dosyalara Nasıl Koyarsınız?

Windows, dosyalara bazı isimleri koymayı yasaklıyor. Bu uzun zamandır böyle. Peki bunun nedeni ne? Bu yasaklı isimleri koymanın yolları var mı? Aşağıdaki satırlarda bu soruların cevabı mevcut.

İşletim sistemleri, içlerinde birçok şeyi yapabilmenize izin vermelerine rağmen tam özgürlüğe sahip olduğunuz yerler değiller, özellikle de Windows. “CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, and LPT9” gibi isimleri klasörlerinize veremiyorsunuz. Ayrıca bu isimlere dosya uzantısı ekleyemiyorsunuz. Örneğin “NUL.mp3” dosyası, kabul edilemez bir dosya.

Bunun temeli bu anahtar kelimelerin işletim sisteminin bazı görevleri yerine getirmesi için rezerve edilmiş olması. Eğer bu isimlerle bir dosya oluşturursak, sistemin kafası karışabilir. Bu rezervasyon Microsoft’un, taa DOS olarak bilindiği zamanlardan kalmış. O zamanlardan beri hiçbir değişiklik yok.

Yine de Arkadan Dolaşmanın Bir Yolu Var

Zor olsa da bir bilgisayar aşığı, daima arka kapıyı zorlayacaktır. Bu şekilde, aşağıdaki adımları izleyerek CON ve PRN gibi isimleri kullanabilirsiniz.

1-Yeni bir dosya oluşturun.

2- “Yeni Klasör” yazısını silin.

3- “ALT” tuşuna basılı tutun ve klavyenizin numpad kısmıyla “255” yazın. Yazıyı girerken siz bunu görmeyeceksiniz.

4-Ardından istediğiniz yasaklı kelimeyi girin ve enter tuşuna basın.

CON, PRN Gibi İfadeleri Komut Satırı İle Yazın

Windows birçok şeyi görselleştirip IT’cilerin işini kolaylaştırsa da, CMD her zaman daha güçlü. Yukarıdaki işlemi CMD ile de yapabilirsiniz.

1-Başlat menüsünü açın ve arama çubuğuna CMD yazın.

2-Açılan ekranda “md C:\Users\fossBytes\Desktop\con\” satırlarını yazın.

3-Enter’a basın. Klasörü oluşturdunuz. İsterseniz CMD ile yerini değiştirebilir, başka dosyalar da oluşturabilirsiniz.

4-Şu satırlarla da CON dosyasını silebilirsiniz: “rd C:\Users\fossBytes\Desktop\con\”.

Her ne kadar güçlü olsa da, CMD yöntemini kullanmanız tavsiye edilmiyor.