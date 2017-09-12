2016 yılının sonlarından bu yana gittikçe yaygınlaşan Scam virüsünün yeni sürümü, “Windows’unuz Banlandı!” diyerek 50 dolar değerinde Bitcoin istiyor ve dolandırıyor.

Microsoft her önemli güncelleştirmede yeni nesil işletim sistemi Windows için sayısız güvenlik önlemi alıyor. Ancak neredeyse biyolojik virüsler kadar ilaçlara hızlı bir şekilde duyarlılık kazanan dijital virüsler, her bir engeli aşıyorlar. Geçtiğimiz aralık ayından bu yana dünya çapında birçok kullanıcıyı etkileyen Scam virüsü ise bunlardan sadece birisi.

Kullanıcıların Microsoft’un şartlarını ihlal ettiklerini söyleyerek, mavi bir ekranda “Windows’unuz Banlandı!” mesajını gösteren yazılım, bilgisayarı kullanılmaz hale getirdiği için oldukça can sıkıcı. Kötü amaçlı yazılımın her yeni sürümünde gittikçe yüzsüzleşen mesaj yazısı daha önceki sürümlerde, kullanıcıları Microsoft’un teknik servisine ait olduğunu söylediği bir telefon numarasına yönlendiriyordu. Numarayı arayan kişiler gereksiz hizmetler satan çeşitli ajanslarla temas kuruyorlar ve 99.99 dolarlık yeni bir lisans satın almaları isteniyordu. Yani işin içinde büyük bir tezgah, bilgisayar korsanlarının kurduğu bir mafya var.

Virüs kullacılara iki seçenek sunuyor:

50 dolar karşılığında yeni bir Windows anahtarı satın alın Tüm verilerinizi silin ve bilgisayarınızı kullanışsız yapın

İkinci ifadenin tamamen uydurma olduğu açık. Aynı zamanda birinci seçenek için 50 dolar değerinde BTC (Bitcoin) ödemesinin de kabul edilebileceğiz yazılmış ve bunun için bir URL kısa yolu eklenmiş.

Bu ve bunun gibi fidyeci virüsler gerekli olgunluğa erişmeden yok edilebilirler. Ancak tehditlere aşina olmayan acemi internet kullanıcıları söz konusu dolandırıcılıklara kolayca yakalanabiliyorlar. Sağlıklı bi antivirüs yazılımı kullanmak, internet trafiğine dikkat etmek ve düzenli virüs taraması yapmakta fayda var.