Windows Uygulamalarını Android Cihazlarda Çalıştırmak Mümkün

3.0 sürümüne güncellenen Wine, Windows uygulamalarını Android cihazlara taşıyor. Tek sorun şu an için ARM işlemcili cihazlar yalnızca Windows RT uygulamalarını çalıştırabiliyorlar.

Daha önce hiç bir Windows uygulamasını Android cihazda çalıştırmayı düşündünüz mü? Artık bu mümkün. Unix benzeri işletim sistemleri için Windows uyumluluk katmanı olan Wine, 3.0 sürümüne güncellendi. Güncelleme ile birlikte Wine’ı artık Android cihazlara yüklemek mümkün.

3.0 sürümü ile birlikte Wine, Android için tam bir grafik ve ses sürücüsü sağlıyor. Ayrıca sürüm notlarına göre Wine ile bir Android uygulaması gibi çalışan uygulama APK’ları oluşturmak da mümkün. Wine’da OpenGL desteği de bulunuyor fakat Android'de bulunan OpenGL ES API'si ile sınırlı.

Fakat aklınızdan çıkarmamanız gereken şey, Wine’ın bir emülatör olmadığıdır. Wine’ın işlevi standart Windows uygulamalarını bir Android cihazda çalıştırmak değildir. Wine’dan tam olarak yararlanmak için x86 işlemcili bir Android tablet, akıllı telefon ya da Chromebook’a ihtiyacınız var.

Çoğumuzda en az bir Android cihaz bulunuyor fakat bu cihazlar ARM tabanlı işlemcilere sahip. Bu noktada bir iyi bir de kötü haber var. İyi haber; ARM tabanlı işlemcisi olan Android cihazlar için de Wine bulunuyor. Kötü haber; bu Wine’da yalnızca 32 bit cihazlarda çalışan bir Windows sürümü olan Windows RT uygulamaları bulunuyor.

Gelecekte Wine, x86 işlemleri ARM üzerinde emule etmek için, dinamik ikili çeviri yoluyla işlemcileri sanallaştıran açık kaynaklı hipervizör QEMU’yu kullanacak. Bu sayede x86 Windows uygulamalar yeniden derlemeye gerek duyulmadan, ARM işlemcili Android cihazlar üzerinde çalışacak.

Wine’ı indirmek ve yüklemek son derece kolay. Öncelikle buraya tıklayarak indirme sayfasını ziyaret edin. Ardından ARM işlemcili cihazlar için wine-3.0-arm, x86 işlemcili cihazlar için wine-3.0-x86 dosyasını indirin. Uygulamayı yükleyip başlattıktan sonra karşınızda bir Windows 7 arayüzü göreceksiniz. Sol alttaki başlat düğmesine tıklayarak kurulumu tamamlayın.

Wine 3.0 tamamen kusursuz değil. Android pencere yönetim uygulama API’sindeki kısıtlamalar nedeni ile grafik sürücü tam ekran masaüstü modu çalıştırılamamaktadır. Ayrıca bazı yazım noktalarında metin girişine tıkladığınızda klavyenin açılmaması gibi hatalar gerçekleşebiliyor.