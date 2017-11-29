Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olan Windows, geleneksel pencerelerini değiştiriyor. Artık kullandığınız uygulamaları, tarayıcı mantığında tek bir pencere içinde ve sekmeler halinde görebileceksiniz.

Windows, başlat çubuğunda kalabalığa yol açan her uygulamaya özel pencere açma alışkanlığını terk ediyor. Tıpkı internet tarayıcılarında olduğu gibi birden fazla uygulama, aynı pencere üzerinden kontrol edilebilecek.

Microsoft söz konusu özelliğin test aşamasında olduğunu bildirdi. Hatta test sürümü olan Windows Insider üzerinde bu özellik kullanılmaya başlandı:

Windows 10 çıktığından bu yana geleneksel Windows alışkanlıklarımızın büyük kısmını değiştirmek durumunda kalmıştık. Uygulamalar arasındaki geçiş performansını yükseltmek, daha pratik yollar uygulamak isteyen dev şirket, ortaya koyduğu çözümlerle kullanıcılarını şaşırtıyor.

Microsoft’un ürün müdürlerinden Terry Myerson, "Bu tecrübenin ardındaki konsept, görevinizle ilgili her şeyin, ilgili web sayfalarının, araştırma belgelerinin, gerekli dosyaların ve uygulamaların tek bir tıklamayla erişilebilir olmasıdır.” açıklamasında bulundu.

Myerson'a göre kullanıcılar, üzerinde çalıştıkları konuya göre uygulamaların mevcut düzende farklı olan pencerelerini bir araya getirebilecekler. Yani aynı pencerede e-posta kutunuz, tarayıcınız açıkken PowerPoint ya da Excel uygulamalarını da kullanabileceksiniz.

Ancak bu özelliğin Microsoft üretimi olmayan uygulamalarda nasıl çalıştığı bilinmiyor. Ortak pencere özelliğinde tarayıcı olarak sadece Microsoft Edge kullanmak bayıcı bir seçenek olacaktır. Elbette bu, özelliğin verimlilik dostu olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

“Set” adı verilen özellik, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde kullanıcılara sunulabilir. An itirabiyle verilen net bir tarih bulunmamakla birlikte test çalışmalarının devam ettiğini belirtelim.

Sizce uygulamaları tek bir pencerede toplayabilmek pratik bir çözüm olmaz mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.