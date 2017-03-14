Windows Vista Önümüzdeki Ay Tarih Olacak

Microsoft, Windows Vista'yı önümüzdeki ay itibariyle emekliye ayıracak. Ancak duruma çok da üzülen olmayacak.

Microsoft'un şimdiye kadar gelmiş geçmiş en sorunlu işletim sistemi Vista, ölüm döşeğinde. Halen bir Vista kullanıcısıysanız, PC'nizi yükseltmenizde fayda var. Zira Microsoft, bir ay içerisinde Windows Vista'nın fişini çekecek.

11 Nisan 2017 itibariyle Windows Vista, Microsoft tarafından desteklenmeyecek. Bu demek oluyor ki işletim sistemi için güvenlik güncellemeleri bu tarihten sonra gelmeyecek. Ya da herhangi bir yama da gelmeyecek. Ayrıca Vista kullanıcıları bu tarihten sonra Microsoft'tan teknik destek alamayacaklar. Zararlı yazılımlara karşı bir destek olmayacak ve sistem gitgide güvenlik açıklarına sahip olacak.

Microsoft ayrıca kendi antivirüs programı olan Security Essentials'ın da Windows Vista işleten bilgisayarlarda indirilip kurulmasını önleyecek. Bu yazılımı halihazırda bulunduran kişiler ise belli bir süre sonra güncelleme alamayacaklar.

Vista'nın kardeşi olan XP ise gönüllerde bir taht kurmuştu ve söz konusu işletim sistemine olan destek, 2014 yılında bitmişti. Bu tarihte dahi XP'nin %10,9'luk bir pazar payı bulunuyordu. Ancak Windows Vista'nın şu anda bile sadece %0,78'lik bir pazar payı bulunuyor. Yani sistemin cenazesine gidecek fazla kişi olmayacak.

Bu yazıyı okuyor ve Vista kullanıyorsanız, işletim sisteminizi acilen yükseltmelisiniz.