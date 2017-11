Windows XP "Bliss"in Fotoğrafçısından 3 Yeni Duvar Kağıdı

Windows XP'nin efsane fotoğrafı Bliss'i çeken Charles O'Rear, bu sefer telefonlar için 3 yeni duvar kağıdı paylaştı.

Dünyanın en ünlü duvar kağıdı olarak bilinen “Bliss”i görmeyen yoktur herhalde. Windows XP’de varsayılan duvar kağıdı olarak gelen ve yıllar boyunca herkesin uzun süreler boyunca görme şansına eriştiği bu fotoğraf, ünlü fotoğrafçı Charles O’Rear’ın kadrajından çıkmış, sonrasında Bill Gates tarafından Windows XP’de kullanılmak üzere satın alınmıştı.

Bu ikonik fotoğrafın arkasındaki sanatçı, bu sefer telefonlarda kullanılması için 3 yeni fotoğraf paylaştı. Charles O’Rear’ın 1996 yılında çektiği efsane fotoğraf Bliss’in ardından tam tamına 21 yıl geçti. Geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden Lufthansa, ünlü fotoğrafçıya “geleceğin duvar kağıtları”nı çekme görevi verdi.

New Angles of America isimli proje kapsamında O’Rear 3 yeni fotoğraf daha çekti. Bu fotoğrafların daha farklı bir yanı var. Bu sefer fotoğraflar bilgisayar değil, telefonlara özel olarak çekildi. O’Rear, “Yetmiş altı yıldır yaşıyorum ve Microsoft Bliss fotoğrafının hayatım için ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Tarihte en çok görüntülenen fotoğrafın fotoğrafçısı olarak, şöhretin her anını beğeniyorum” dedi.

“Aynı şekilde Lufthansa için akıllı telefonlara ‘Bliss’ fotoğrafı gibi bir proje hazırlamaktan dolayı çok mutluyum; böylece diğer güzel yerlere ilişkin görüşlerim milyonlarca insanın zevkiyle paylaşılabilecek. Sonuçta, akıllı telefonlar dünyanın yeni ve ilginç fotoğraflarını görmesi için birincil yer halini aldı. Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum” diyen efsane fotoğrafçı, akıllı telefonlarımızı süsleyecek 3 yeni fotoğraf paylaştı.

White Pocket (Arizona)

Maroon Bells (Colorado)

Peek-A-Boo Slot (Utah)