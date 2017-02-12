Smash Mouth'un meşhur şarkısı All Star'ı bir de XP'den dinleyin.

Artık yavaş yavaş bilgisayar kullanıcıları Windows 7 ve 8'e veda ediyor, Windows 10 kullananların sayısı her geçen gün artıyor.

Fakat kaç tane Windows versiyonu çıkarsa çıksın, çıkan yeni sürümler istedikleri kadar iyi olsun, XP diye bir efsane gelip geçti ve onun yerini hiçbiri dolduramaz.

İşte o efsaneyi kullanıp yaratıcı bir şeyler yapmak isteyen James Niessen adlı YouTuber, XP'nin işlem seslerini kullanarak son zamanlarda özellikle sosyal medyada popülerliği artan, bir döneme damgasını vurmuş All Star şarkısını çalmış. İlk çıktığı dönemlerde de popülerliği tavan yapan Smash Mouth'un şarkısını mutlaka bir dizide, filmde ya da internette izlediğiniz bir videoda duymuşsunuzdur.