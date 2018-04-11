Witcher 3’ün PlayStation 4 ve 4 Pro Yaması Yayınlandı

Sevilen oyun serisi Witcher 3’ün yeni güncellemesinde renkler konusunda ve ufak takılmalarda iyileştirilmeye gidildi.

Wicher serisinin sevilen karakteri Geralt’ın son macerası olma özelliğini taşıyan 3. oyun bu nedenle farklı bir yere sahip. Geralt’ın son macerası olması oyun serisinin ve evrenin sonlandırılacağı anlamına gelmiyor. Ancak sevilen kahramanımız bizlere veda ederken çok daha iyi grafikleri hak ediyor.

Bu nedenle oyunun yayıncısı CD Projekt Red, oyuna HDR desteği ekleyerek daha fazla siyah ve beyaz renklerle tüm renk canlılığını arttırdı. PlayStation 4 ve 4 Pro için yayınlanan güncelleme beraberinde, çeşitli performans optimizasyonları ve küçük iyileştirmeleri de getirdi. Ayrıca oyun içerisinde gerçekleşen küçük kitlenmeler düzeltildi ve oyun kararlılığında iyileştirmelere gidildi.

Rivia Geralt’a veda etmek her ne kadar üzücü olacak olsa da, CD Projekt’in çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını duymak sizleri mutlu edebilir. Hatta gözde oyun firması yeni projesi için yeni bir stüdyo dahi açtı. Üzerinde çalışılan iddialı oyun Cyberpunk 2077’nin tanıtım fragmanını aşağındaki videodan izleyebilirsiniz.