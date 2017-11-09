Witcher 4 Projesi İptal, Ama Güzel Haberler Var!

CD Projekt Red, hala Witcher 4 yapmayı planlamıyor ancak Witcher evreninden yeni bir oyun gelebilir.

CD Projekt CEO'su Adam Kiciński, şirketin Geralt'ın Witcher üçlemesini tamamen bitirdiği ve bir dördüncü oyunun gelmemesine rağmen şirketin orjinal eserin yayın haklarına hala sahip olduğunu söyledi. Kiciński, şirketin "The Witcher" dünyasına "muhtemelen" geri döneceğini söylüyor ancak bu bilindiği gibi bir geri dönüş olmayacak. Çünkü oldukça sevilen oyun serisinin hayranlarını ve yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmak istemiyor.

CD Projekt Red’in planladığı yeni oyunun, Witcher evreninde fakat farklı zaman dilimi ve karakterler ile oluşturması bekleniyor. Bu anlamda bildiğimiz Witcher serisinin bir anlamda sonu gelmiş olsa da, oyunun evreni hala yaşayacak. Bunun dışında Adam Kiciński, yakın zamanda Witcher kart oyunu ve Witcherdan çok daha geniş bir evrene sahip olan Cyberpunk 2077 oyunlarının piyasaya sürüleceğinin müjdesini verdi.

Bence Witcher 3 gibi çok kaliteli bir oyun ile seriyi bitirmek oldukça mantıklı bir davranış. Çünkü bu kadar iyi yorumlarla ve oyuncu sevgisine sahip oyuna bir dördüncü oyun yapılsa, eskisiyle çok karşılaştırılacaktı. Bu yüzden oyunun fantastik evreninde keşfedilecek yeni hikayeler, gerçekten de serinin severlerini heyecanlandıracağa benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Geralt'ın olmadığı bir Witcher oyunu sizce tutacak mı?