Wolfenstein 3D Tabanlı Oyunda Nazileri Vurmak ya da Vurmamak

Oyun geliştiricisi Ramsey Nasser, klasik MS-DOS oyunu Wolfenstein 3D’yi farklı bir şekilde yeniden oluşturdu. Nasser’in Wolfenstein 3D’yi baz alan yeni oyununun ismi Dialogue 3-D. Oyunu ilginç kılan şey ise oyundaki amacın Nazi’leri vurmak olması.

Oyunda bir Nazi’yi vurmak üzere olduğunuz her seferde, bir diyalog kutusu ekrana geliyor ve tetiği çekmeden önce, “Nazi’leri vurmak sorun yaratır mı?” ve “Faşistleri bir platformda reddetmek uygun mu?” gibi soruları cevaplamanız isteniyor.

Nasser, yaptığı oyunla ilgili olarak attığı tweette “İnsanlar, bir Nazi’yi yumruklamanın uygun olup olmadığını soruyor, bu yüzden bu konuyu araştıran bir oyun yaptım. Dialogue 3-D’nin keyfini çıkarın.” dedi.

People have been asking if punching fascists is OK, so I made a game exploring that question. Enjoy Dialogue 3-D https://t.co/VH0lZ37H2E pic.twitter.com/caaPUUDMfM