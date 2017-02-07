Wolfenstein 3D Tabanlı Oyunda Nazileri Vurmak ya da Vurmamak

Donald Trump’ın göreve başlama töreninin gerçekleştiği gün üstünlük yanlısı Richard Spencer, bir röportaj sırasında yüzüne sağlam bir yumruk yemiş ve bu durum, insanların bir Nazi’ye yumruk atmanın uygun olup olmadığını sormalarına neden olmuştu. Bunun üzerine oyun geliştiricisi Ramsey Nasser de konuyla ilgili Wolfenstein 3D oyununu temel alan bir oyun yaptı.

Oyun geliştiricisi Ramsey Nasser, klasik MS-DOS oyunu Wolfenstein 3D’yi farklı bir şekilde yeniden oluşturdu. Nasser’in Wolfenstein 3D’yi baz alan yeni oyununun ismi Dialogue 3-D. Oyunu ilginç kılan şey ise oyundaki amacın Nazi’leri vurmak olması.

Oyunda bir Nazi’yi vurmak üzere olduğunuz her seferde, bir diyalog kutusu ekrana geliyor ve tetiği çekmeden önce, “Nazi’leri vurmak sorun yaratır mı?” ve “Faşistleri bir platformda reddetmek uygun mu?” gibi soruları cevaplamanız isteniyor.

Nasser, yaptığı oyunla ilgili olarak attığı tweette “İnsanlar, bir Nazi’yi yumruklamanın uygun olup olmadığını soruyor, bu yüzden bu konuyu araştıran bir oyun yaptım. Dialogue 3-D’nin keyfini çıkarın.” dedi.

People have been asking if punching fascists is OK, so I made a game exploring that question. Enjoy Dialogue 3-D https://t.co/VH0lZ37H2E pic.twitter.com/caaPUUDMfM — Ramsey Nasser (@ra) 6 Şubat 2017

Nasser’in bahsettiği konu, Donald Trump’ın göreve başlama töreninin gerçekleştiği gün Richard Spencer’a yapılan saldırıydı. Spencer, bir röportaj sırasında, yüksek bir ihtimalle onun düşüncelerinden memnun olmayan bir kişi tarafından yumruklanmıştı. Richard Spencer; tüm Avrupalılar için bir toplanma noktası olacak olan yeni bir etnik devlet, yeni bir toplum hayal eden, ırklar arası ilişkilerin yasaklanmasını isteyen ve barışçıl etnik temizliği destekleyen üstünlük yanlısı bir kişi. Richard Spencer’a yapılan bu saldırıdan sonra, birçok insan bir Nazi’yi yumruklamanın sorun yaratıp yaratmadığını sordu. İşte oyunun çıkış noktası da buydu.

HTML 5 tabanlı Dialogue 3-D oyununa göz atmak için oyunun internet sitesine buradan erişebilirsiniz.