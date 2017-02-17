200.000TL Ödüllü Wolfteam Yıldızlar Turnuvası Başlıyor!

Ülkemizdeki popüler e-Spor dallarından biri olan Wolfteam’de toplamda 200.000TL ödülün verileceği Yıldızlar Turnuvası başlıyor!

Her ne kadar Türkiye’de League of Legends turnuvaları ön planda olsa da sevilen multiplayer oyunlardan biri olan Wolfteam de çeşitli turnuvalarla ön plana çıkmakta. Bu halkaya bir yenisini daha ekleyen yeni turnuvasını duyuran Wolfteam, yarın (18 Şubat) başlayacak Yıldızlar Turnuvası ile toplamda 200.000TL ödül verecek.

1907 Fenerbahçe, Dark Passage, HWA Gaming, Game Sultan, Team Aurora, Crew, Astray ve Zone gibi Türkiye’deki popüler takımlarının yer alacağı Yıldızlar Ligi’nde 6 ay sürecek şampiyona sonunda şampiyonluğa ulaşan takım 30.000 TL kazanacak.

Toplamda 8 hafta sürecek olan turnuva EuroCups tarafından düzenlenirken karşılaşmalar canlı olarak Wolfteam Twitch kanalı ve JoyegameSports sitesinden yayınlanarak meraklılarına aktarılacak.

MMOFPS tarafında yaşanacak bu heyecanı ise yarından itibaren buradaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.