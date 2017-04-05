Kendi Kendine Düzelen Telefon Ekranı Ürettiler!

Kırık ekranları dert etmeyin; 3 yıl içerisinde kullanıma sunulacak bu materyalle kırık camlar tarihe karışacak.

Kaliforniya Üniversitesi’nin kimya bölümünde çalışan bilim insanları, telefon ekranlarında kendiliğinden iyileşen bir materyal kullanmanın yolunu açtı. Kullanılan materyal sayesinde kırılan telefon ekranları kendi kendine düzelebilecek.

Aslında bu teknolojide kullanılan materyaller tam anlamıyla yeni değil. 2013 sonlarında LG G Flex, otomatik olarak onarılan çizikleri ve diğer yıpranmaları gündeme getiren bir cihaz olmuştu. Ancak iletken malzeme gereksinimi bulunduğundan bu teknoloji Flex cihazında kullanılamamıştı. Dokunamadığınız bir ekranın kendini iyileştirmesi çok da işlevsel değildi.



Bu yeni malzeme "elektrikle aktive edilebilen; piller, elektronik cihazlar ve robotları iyileştirmek için kullanılabilen, şeffaf, kendi kendine iyileşen, yüksek gerilebilir malzeme" olarak açıklanıyor.





Kendi kendine iyileşebilme yeteneğine sahip çizgi roman ve sinema karakteri olan Wolverine’den esinlenmişçesine üretilen materyal, akıllı telefonlar için bir devrim olabilir.

Daha önce şeffaf hoparlörlerin oluşturulmasında bu gerilebilir, şeffaf malzemelerin kullanılabileceği doğrulanmıştı. Kendini iyileştirme yeteneği ile yeni malzeme elektronik ürünler üreten firmaların en büyük ideallerinden. Hem düşük maliyetli hem de güçlü olan materyal, oda sıcaklığında ölümcül darbeler sonucu oluşan hasarları 24 saat içerisinde iyileştiriyor. Malzemenin arkasında tam 3 yıllık bir çalışma yatıyor.

Bilim insanları, 2020 yılına kadar bu teknolojinin akıllı telefon ekranlarında yaygın olarak kullanılabileceği görüşündeler. Hal böyle olunca bir ekran için cebimizden kürek kürek para çıkması durumu da tarihe gömülecek.

Elbette böyle bir teknoloji kullanılmaya başlandığında daha sert ve Webtekno usulüne yakışır testlerle sizlerin karşısına çıkacağız. Şimdiden böyle bir materyali test etmek için bir öneriniz olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz :)