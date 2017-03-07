Wolverine Seslendirirken Adeta Kendinden Geçen Hugh Jackman

Hugh Jackman'ın Wolverine karakteri ile ne kadar özdeşleştiğinin ispatı niteliğinde video.

3 Mart'ta vizyona giren Logan, gişeyi adeta salladığı gibi hem süper kahraman filmi meraklılarını, hem de genel sinema severleri kendine hayran bırakmayı başarmıştı. Hugh Jackman'ın son kez Wolverine rolü ile karşımıza çıktığı film, özellikle barındırdığı duygusal ögeler ile seyirciden tam not aldı. Fakat Wolverine hayranlarının da bir güzel ciğerleri parçalandı.

17 yıldır Wolverine'i canlandıran ve rol ile özdeşleşen Hugh Jackman, adeta Oscarlık bir oyunculuk ile role ve pençelere veda etti. Film, 'R Rated' olması sayesinde gördüğümüz en iyi aksiyon sahnelerini de barındırmaktaydı ve izlerken "heeh, işte istediğimiz Wolverine bu!" dedirtiyordu. Ancak Hugh Jackman, kamera karşısındaki sağlam oyunculuğa filmin diğer prodüksiyon kısımlarında da aynı özveri ile devam etmiş diyebiliriz.

Kendi Facebook sayfasında, bazı sahneleri tekrar seslendirme yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşan Jackman, bir kez daha bu rol için ne denli biçilmiş kaftan olduğunu göstermekte. Karakteri yaşamak böyle bir şey demek ki.