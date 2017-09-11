Wolverine'in Yaratıcısı Hayatını Kaybetti!

"Wolverine" karakterinin yaratıcısı, ünlü çizgi roman yazarı Len Wein 69 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan çizgi roman endüstürisine büyük katkılarıyla tanınan, yazar ve editör Len Wein geçtiğimiz gün, 69 yaşında hayata veda etti. "Wolverine" ve "Swamp Thing" gibi tanıdığımız çizgi roman karakterlerinin de yaratıcısı olan Len Wein, aynı zamanda Alan Moore ve Dave Gibbons'ın önemli eserlerinden "Watchmen"in de editörlüğünü yapmış bir isim.

Len Wein ilk olarak DC Comics'in "Teen Titans" isimli çizgi romanının 18. sayısıyla yazarlık kariyerine başlamış. Orada daha sonra DC Comics'in ilk Rus asıllı süper kahramanı "Red Star"ı yaratmış. Ayrıca Alan Moore'un sevilen eserlerinden Swamp Thing'i de Alan Moore ile birlikte yaratmışlar. Marvel Comics kariyerinde X-Men ve Hulk gibi önemli serilerde çalışan Wein, ayrıca da günümüzde filmleriyle oldukça popüler olan Wolverine karakterini de yaratan isim.

"Wolverine'in gözüktüğü ilk çizgi roman olan Hulk'un 180. sayısı"

Wolverine ilk olarak Len Wein'in yazar olarak dahil olduğu Hulk'un 180 ve 181. sayıları arasında ortaya Hulk karakterinin düşmanı olarak yaratıldı. Daha sonra ise X-Men ekibine katılarak bugün sahip olduğu popülerliğe ulaştı. Len Wein gibi etkisi hissedilmese de, Amerikan çizgi romanlarında sadece beyaz-Amerikalıları görmüyor olmamızda çok büyük etkisi olan bir yazar.