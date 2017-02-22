Teknoloji dünyasının kadın profillerini görebileceğiniz, bilgi alabileceğiniz ve bilişim sektörünün kadın üyeleri ile tanışabileceğiniz bu organizasyon 4 Mart’da Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleşecek

Günümüzün en popüler iş kolu olan teknoloji ve bilişim dünyasında yer alan kadınların teknoloji ve yazılım ile alakalı global bir program olan Women Techmakers, yani WTM, bu yıl Eskişehir’de 1 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek.

Tamamen bir Google markası olup, Google Developer Group üyeleri tarafından oluşan gönüllü bölgesel bir topluluk olan WTM, bu alandaki kadınların birbirleriyle iletişim içinde olmalarını, birbirlerine ilham sağlamalarını ve daha fazla kadının teknolojide liderlik etmesini amaçladıkları bu etkinliği Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirecekler.

8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü’ne yakın bir tarihte düzenlenen etkinlikte teknoloji dünyasının kadın mensupları teknoloji, bilişim ve mühendislik alanında birbirlerine destek olarak başarılı iş kadınlarının deneyimlerinden de ilham alabilecekler

Kadınların sektördeki başarısını vurgulamak ve konferanslardaki kadın sayısını ve görünürlüğü arttırmak amacıyla konuşmacıların tamamı kadınlardan oluşan bu etkinlik, elbette sadece kadınlara açık değil, yani kadın-erkek farketmeksizin herkese açık ve ücretsiz olarak katılım sağlanabiliyor olacak.

Konferanslar, mobil teknolojiler, web teknolojileri, back-end ve front-end teknolojileri, liderlik, oyun girişimciliği, UI/UX ve sanal gerçeklik ile ilgili birçok önemli içeriğe sahip olan Women Techmakers, sunumların yanı sıra güncel teknolojik ürünlere ait stantlarda da bu teknolojileri deneyimleme şansınız olacak.

Eğer siz de Webtekno olarak basın sponsoru olduğumuz bu etkinliğe katılmak isterseniz buradaki bağlantıdan tüm detaylı bilgileri alabilir, ayrıca ücretsiz kayıt olarak 4 Mart tarihinde saat 10:00’da başlayacak organizasyonda Anadolu Üniversitesi’nin Öğrenci Merkezi’nde yer alabilirsiniz.