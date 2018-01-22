Wonder Woman 2, Cinsel Tacize Karşı Duran İlk Film Olacak!

DC ve Warner Bros.’un ünlü karakteri Wonder Woman’ın 2. filmi, Hollywood’da yaşanan cinsel taciz olaylarına karşı yönergeler yayınlayan PGA’nın kurallarına uyan ilk film olacak.

Geçtiğimiz cuma günü düzenlenen Producer’s Guild of Amerika Awards’da (Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri) 2017’nin ana konusu olan cinsel taciz olayları ile ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı. Düzenlenen törende film setlerinde cinsel tacizi önlemek için bir takım yönergeler alan PGA, tüm filmlerin bu yönergelere göre çekilmesini istiyor.

Yapılan açıklamaya göre bu ilkeleri uygulayacak ilk film Wonder Woman 2 olacak. Kasım 2017’de ortaya çıkan haberlerden sonra, genelde kadınlar olmak üzere pek çok ünlü ismin Hollywood’un arka kapılarında taciz edildiğini öğrenmiştik.

Genel anlamda masumları koruyan ve yıllardan beri en güçlü kadın karakterlerden biri olan Wonder Woman’ın film seti bu yönergeler doğrultusunda kontrol edilecek. PGA Yönergeleri, film yapımcılarının cinsel saldırı ile ilgili yerel ve federal kurallara uymanın dışında, kendi kurallarıyla da cinsel tacizin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu yönergeleri kabul eden film yapımcıları, aynı zamanda oyuncular dahil tüm çalışanlarının herhangi bir cinsel taciz olayında PGA’ya haber vermesini de kabul etmiş oluyor.

PGA Başkanları Gary Lucchesi ve Lori McCreart, “Cinsel taciz, sektörümüzde tahammül edilemez bir olgu. Bir topluluk olarak geçiş dönemindeyiz, işyerinde ve sonrasında yaşanan davranışları yeniden değerlendiriyoruz. Yapımcılar, yetki sahibi ve karşılıklı saygı üzerine kurulmuş çalışma ortamları yaratmada ve sürdürmede kilit liderliği sağlamalıdırlar” dedi.

Başrolünde Gal Gadot’un yer aldığı Patty Jenkins yönetmenliğindeki Wonder Woman 2, 1 Kasım 2019’da izleyicilerin karşısına çıkacak.