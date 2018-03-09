Wonder Woman 2'de Cheetah'yı Kristen Wiig Canlandıracak!

Uzun zamandır kesinleşmesi beklenen bilgi, nihayet Patty Jenkins tarafından onaylandı. Wonder Woman 2'de kötü karakter Cheetah'yı Kristen Wiig canlandıracak.

İlk filmin gişedeki başarısı üzerine, Wonder Woman'ın 2019'da vizyona girmesi beklenen devam filmi ile ilgili birçok bilgi paylaşıldı. Uzun süredir onaylanması beklenen bilgilerden biri ise, kötü karakter Cheetah'yı kimin canlandıracağıydı.

Serinin yönetmeni Patty Jenkins, beklenen açıklamayı nihayet yaptı. Twitter hesabında paylaştığı bir gönderi ile haberi veren yönetmen, Kristen Wiig gibi yetenekli bir oyuncuyu Wonder Woman ailesine dahil edebildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çoğunlukla komedi filmlerinde görmeye alışık olduğumuz Kristen Wiig, en son 'Hayalet Avcıları' serisinin 2016'da vizyona giren son filmindeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Siz bu oyuncu kadrosu ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Kristen Wiig, DC ailesine ve Wonder Woman filmine yakışacak mı?