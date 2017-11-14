Wonder Woman 2'nin Çıkış Tarihi 'Korkudan' Öne Alındı!

Wonder Woman 2'nin çıkış tarihi 13 Aralık'tan Kasım 2019'a alındı. Tahminlerime göre bunun ardında DC'nin son Star Wars filmiyle yarışa girmek istememesi yatıyor.

Warner Bros, Gal Gadot’un başarılı performansı ile DC’ye sağlam bir bütçe kazandıran Wonder Woman’ın ikinci filminin tarihini değiştirdi.

Pazartesi günü yapılan duyuru ile ortaya çıkan habere göre Wonder Woman 2’nin yeni çıkış tarihi Kasım 2019 olarak açıklandı. Daha önce 13 Aralık 2019 olarak açıklanan tarih, Disney-Lucasfilm’in modern üçlemesi son Star Wars filmiyle yakın bir tarihe denk geldiği için yaklaşık 5-6 hafta önceye çekildiği düşünülüyor.

Aslında film 1 Kasım 2019’da yayınlanırsa, bu sefer bir başka efsane film olan 25. James Bond filmiyle karşı karşıya kalacak.

Wonder Woman, bu sene 2 Haziran 2017’de ülkemizde yayınlandı. Film yayınlanmasının ardından pek çok kişiden olumlu yanıt almış film, 150 milyon dolarlık bütçesini neredeyse üçe katlayarak 404 milyon dolar toplamayı başarmıştı.

İlk filmin başarısından sonra şirket neden bu filmi büyük projelerin yarıştığı sonbahar-kış dönemine çekti, bilinmiyor. Yine de Justice League istenildiği gibi olursa Wonder Woman 2, dört gözle beklediğimiz bir film olacak gibi duruyor.

Filmin şu anki çıkış tarihi bu şekilde. Yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız. Ayrıca unutanlarınız varsa aralarında Wonder Woman’ın da yer aldığı Justice League 17 Kasım'da, yani bu cuma vizyona girecek.